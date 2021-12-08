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Kayseri'de 4'üncü organize sanayi bölgesi kurulacak - Son Dakika

Kayseri'de 4'üncü organize sanayi bölgesi kurulacak

08.12.2021 17:00
Kayseri'de 4'üncü organize sanayi bölgesi kurulacak

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, kente 4'üncü organize sanayi bölgesi kurulacağını, şimdiden 619 yatırımcının fabrika kurmak için başvurduğunu söyledi.

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, kente 4'üncü organize sanayi bölgesi kurulacağını, şimdiden 619 yatırımcının fabrika kurmak için başvurduğunu söyledi.

Kayseri Sanayi Odasında (KAYSO) düzenlenen toplantıda konuşan Günaydın, Kayseri'de son yıllarda sanayi ve ihracat alanında çok önemli değişim ve gelişim yaşandığını belirtti.

Gelinen noktada Kayseri'yi yeterli görmediğini, dahi iyisini yapabilecek kararlılığa, güce ve potansiyele sahip olduğunu vurgulayan Günaydın, "Tabi bu süreçte de bizim üreticiye, ihracatçıya, yatırımcıya uygun alanlar oluşturmamız lazım. Fırsatlar vermemiz lazım. Kayseri'de 3 organize sanayi bölgesi bir de serbest bölge var ve 4'üncüsünü kuruyoruz." dedi.

Kayseri'deki sanayi bölgelerine yoğun talep aldıklarını vurgulayan Günaydın, şunları kaydetti:

"Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde 60 yatırımcının yeni fabrika yapmak için talebi var. İncesu OSB için 136 müracaat var. Mimar Sinan OSB için 18, Serbest Bölge'ye de 33 yatırımcı müracaat etti. Kuracağımız 4. organize sanayi bölgesi için 619 yatırımcı başvuruda bulunmuş durumda. Mevcut 4 bölgede bin 897 yatırımcının olduğunu düşündüğümüzde 866 yeni müracaatın ne alama geldiğini daha iyi anlayacağız. Kayseri'de çok büyük yatırım iştahı var. Biz de yatırımcının bu iştahını karşılayabilmek için çalışmalıyız. 4. OSB ile ilgili çalışmayı başlattık ve hızlı bir şekilde devam ediyoruz. Yeni kurulacak bölgenin müteşebbis heyetinde valilikle beraber, Büyükşehir, Melikgazi, Kocasinan belediyeleri ile KAYSO yer alacak. Yatırımcılar bir an önce yatırımlarını hayata geçirebilmek için sabırsızlanıyor."

"Kayseri'den 183 ülkeye ihracat yapıyoruz"

Günaydın, İncesu OSB'de genişlemek için 5 milyon metrekarelik alan için de kadastro çalışmalarının bittiğini ve tamamladığında bu alanı da yatırımcının hizmetine sunacaklarını belirtti.

Kovid-19 salgını dönemini kapsayan yaklaşık iki yılda Kayseri'de 148 fabrika temeli atıldığını anlatan Günaydın, şöyle devam etti:

"Bunların önemli bir kısmı tamamlandı. 148 fabrikada yaklaşık 10 bin istihdam sağlanacak. Yılların tecrübesi sonucu oluşan bu birikimi iyi kullanarak dünyada rekabet gücümüzü artırmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Kayseri'den 183 ülkeye ihracat yapıyoruz. Dünyada hemen her ülkeye satacak ürünümüz var. Şu anda kuracağımız OSB için 14 milyon metrekarelik bir talep var. Biz ancak ilk etapta 5 milyon metrekaresini karşılayabilecek durumdayız."

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da kadim kentin tarihte ticaret ve endüstri üssü olduğunu, bu özelliğini günümüzde birlik ve beraberlik duygularıyla daha ileriye taşındığını söyledi.

Kayseri'nin döviz, faiz, borsa sarmalından çıkıp yaptığı yatırımlarla anılan bir kent olduğunu belirten Büyükkılıç, "Yerel yönetimler olarak sanayimizin gelişmesi, ihracatın artması yönünde mücadele eden yatırımcılar için üzerimize ne düşüyorsa yapıyoruz. Adeta ihracat için çırpınan hemşehrilerimizin önünü açmak için gayret ediyoruz." ifadelerini kullandı.

KAYSO Başkanı Mehmet Büyüksimitci ise Kayseri'nin 2021 yılında ihracatının 3,5 milyar doların üzerinde gerçekleşeceğini ön gördüklerini belirtti

Bu yıl ihracatta tüm zamanların Kayseri rekorunun kırılacağını anlatan Büyüksimitci, şunları kaydetti:

"İhracatın ithalatı karşılaması konusunda da Kayseri olarak çok iyiyiz. Biz bir birim alırken 2,6 birim satıyoruz. Bu da Kayseri adına ülkeye bırakılan katma değer açısından önemli rakam. 4'üncü organize sanayi bölgesini, Sivas yolu üzerinde Geri Gönderme Merkezi'nin arkasında tarıma uygun olmayan bölgede kuracağız. Burası 250 bin nüfusu barındıran bir bölge. Yatırımcılardan bu bölge için çok fazla talep alıyoruz. Talep eden firmalar arasında otomotiv yan sanayi, savunma sanayi, yüksek teknoloji üreten firmalar da var. İlk etapta yaklaşık 20 bin civarında istihdamın olacağını düşünüyoruz."

Organize Sanayi Bölgesi, Yatırımcı, Fabrika, Kayseri, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Kayseri'de 4'üncü organize sanayi bölgesi kurulacak - Son Dakika Ekonomi


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