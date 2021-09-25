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Kayseri'de elma hasadı başladı - Son Dakika

Kayseri'de elma hasadı başladı

25.09.2021 12:23
Kayseri'de elma hasadı başladı, System.String[]

Kayseri'deki elma üretiminin yüzde 95'inin yapıldığı Yeşilhisar ve Yahyalı ilçelerinde elma hasadı başladı.

Kayseri'deki elma üretiminin yüzde 95'inin yapıldığı Yeşilhisar ve Yahyalı ilçelerinde elma hasadı başladı.

Türkiye'de üretilen elmanın yüzde 5'inden fazlasının Kayseri'de üretiliyor olması ve sıralamada ilk 7'de yer alması Kayseri'yi önemli bir elma üretim merkezi haline getirdi Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Şahin, Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürü Funda Kılıç Güney, Yeşilhisar İlçe Tarım ve Orman Müdürü Salih Bektaş, Yahyalı İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Parlak ile birlikte, Yahyalı ve Yeşilhisar İlçeleri arasında bulunan sınır noktasındaki Ovaçiftlik Mahallesinde elma hasadına katıldı. İl Müdürü Şahin; Türkiye'deki en önemli elma üretim merkezlerinden biri olan Kayseri'de hasada başlandığını aktararak, "İçinde bulunduğumuz bölge Yeşilhisar ve Yahyalı İlçelerimiz arasında sınır noktasında bulunan Ovaçiftlik Mahallesinde yer almaktadır. Gece ile gündüz arasındaki sıcaklık farkı ve mevcut sıcaklık Kayseri' de üretilen elmaların kalitesini olumlu yönde etkilemektedir. Rekolte, bu sene geçen seneye göre çok daha iyi. Geçen sene yaşanan soğuklar ve periyodisitenin beraberinde getirmiş olduğu verim kaybı elma üretiminde Kayseri'nin gerilemesine neden olmuştur. Bu her zaman olabilecek bir durumdur. Bu nedenle, Türkiye'deki "en"ler arasındaki sıralamamızdan vazgeçmeyeceğimizi belirtmek istiyorum. Son yıllarda elma üretiminde ciddi anlamda yatırımcı çekmeye başlayan Kayseri'de, bodur ve yarı bodur bahçelerimiz her geçen yıl biraz daha artmakta ve hatta yüzdelik olarak klasik elma bahçelerinin çok çok üzerinde bir üretim alanı oluşturmaktadır. Ben, 2021 yılındaki üretimin bir önceki yıla göre çok daha iyi olacağını elde edeceğimiz hasılanın, ülkemizin tarımsal milli gelirine çok ciddi katkılar sağlayacağını vurgulamak istiyorum. Meyvecilik, üretim anlamında hem kendi ülkemizde kendi vatandaşımızın ihtiyacının karşılanmasında hem de döviz girdisi sağlanması anlamında çok ciddi bir kapı. Kayseri, diğer tarımsal ürünlerde olduğu gibi meyvecilikte de özellikle elma üretiminde hak ettiği yeri alma yolunda ilerliyor. Biz üreticilerimizden sadece elma değil diğer yumuşak çekirdekli meyvelerden de yeni bahçeler, yeni plantasyonlar kurmalarını bekliyoruz. Bu bölgede, elmayı da ayvayı da yetiştirip buradaki soğuk hava depolarımızda depoladıktan sonra ürünleri işleyip nihai ürün olarak hem Avrupa'ya hem de başta Türki Cumhuriyetler olmak üzere Rusya'ya ihracatında pay sahibi olmaya çalışıyoruz. Bu kapsamda geçen yıl, Yahyalı ve Yeşilhisar bölgemizde üretilen elmaların Hindistan'a kadar ihracatı yapıldı. İnşallah bu yılki hasat döneminde de her hangi bir sorun yaşamadan ürünlerimizi sağlam ve temiz bir şekilde depoya alıp depodan sonrasında da nihai tüketicimizin beğenisine sunacağız. Emeği geçen üreticilerimize ve teknik destekleri sayesinde bu bahçelerin bu aşamaya gelmesinde katkı sağlayan, sahada çalışan teknik ekibimize teşekkür ediyorum. Hasadın bereketli olmasını diliyorum" dedi.

Elma üreticisi ise "Çeşit olarak Scarlett spur, Granny Smith ve Golden Reinders gibi elma çeşitlerinin bulunduğu bahçemiz, yaklaşık 200 dekardan oluşmakta ve dekarda 386 fidan yer almaktadır. Bu sene havaların güzel gitmesi sebebi ile 700- 800 ton arasında rekolte bekliyoruz. Ayrıca, elmada renklenme de güzel oldu. Satış fiyatlarımız da çok güzel. Tüm çiftçilerimize hayırlı bir hasat diliyorum. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak bizim bahçemizi ziyaret ettiğiniz için, ilgi ve önerileriniz için teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Kayseri'de elma hasadı başladı
Kayseri'de elma hasadı başladı
Kayseri'de elma hasadı başladı
Kayseri'de elma hasadı başladı
Kayseri'de elma hasadı başladı
Kayseri'de elma hasadı başladı
Kayseri'de elma hasadı başladı
Kayseri'de elma hasadı başladı
Kayseri'de elma hasadı başladı

Yeşilhisar, Hisarcık, Yahyalı, Kayseri, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Kayseri'de elma hasadı başladı - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Kayseri'de elma hasadı başladı - Son Dakika
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