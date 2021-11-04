Üye Girişi
Kayseri'de tarım ve hayvancılık fuarı açıldı - Son Dakika

Kayseri'de tarım ve hayvancılık fuarı açıldı

04.11.2021 16:42
Kayseri'de tarım ve hayvancılık fuarı açıldı

Kayseri 16. Tarım, Hayvancılık, Gıda Fuarı ve Türk Dünyası Akraba Toplulukları Tarım Fuarı açıldı.

Kayseri 16. Tarım, Hayvancılık, Gıda Fuarı ve Türk Dünyası Akraba Toplulukları Tarım Fuarı açıldı.

OSB TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'ndeki açılış, Türkmenistan'dan gelen sanatçıların mini konseriyle başladı.

OSB Yönetim Kurulu Başkanı Murat Yibur, Kayseri'nin önemli bir sanayi kentinin yanı sıra önemli bir tarım kenti de olduğunu söyledi.

Tarımsal üretimin önemine dikkati çeken Yibur, "Tarım sektörü, ülke nüfusunun sağlıklı beslenmesinin yanı sıra milli gelire ve istihdama katkı sağlaması, tarıma dayalı sanayimizin ham madde ihtiyacının karşılanması, ihracata katkı sağlaması hatta sanayiye sermaye aktarması açısından çok önemli." diye konuştu.

Fuar alanında hem üreticiyi hem de tüketiciyi bir araya getirmekten memnuniyet duyduklarını ifade eden Yibur, fuar merkezinin 30 bin metrekare kapalı alanı, 15 metre yüksekliği ve 1500 araçlık otoparkı ile Türkiye'nin en modernlerinden birisi olduğunu belirtti.

Kayseri Ticaret Borsası (KTB) Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış ise geleceğin sektörünün tarım ve gıda olacağını, bunun salgın döneminde daha iyi anlaşıldığını dile getirdi.

Atlas Fuar Genel Müdürü Fevzi Atasagun da fuarda 1900'e yakın sektör temsilcisinin bulunduğunu aktardı.

Konuşmaların ardından kurdele kesilerek fuarın resmi açılışı yapıldı.

Bir traktör firmasının satış müdürü Alparslan Kavlak, yaklaşık 2 yıldır salgın dolayısıyla fuarlarda bir araya gelemediklerini belirtti.

Çiftçinin fuara ilgisinin iyi olduğunu ifade eden Kavlak, "Hafta sonu yoğunluk bekliyoruz. Yeni ürünlerimizle katılıyoruz fuara. 45 beygirden 300 beygire kadar traktörlerimiz var." dedi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce açılan stantta kentin gilaburu, elma, kuru kayısı gibi yöresel ürünlerinin de tanıtıldığı fuarda, akıllı su sistemlerinden tohuma, traktörden tarım ilaçlarına kadar pek çok ürün bulunuyor.

Fuar, 7 Kasım'a kadar açık kalacak.

Kayseri'de tarım ve hayvancılık fuarı açıldı
Kayseri'de tarım ve hayvancılık fuarı açıldı
Kayseri'de tarım ve hayvancılık fuarı açıldı
Kayseri'de tarım ve hayvancılık fuarı açıldı
Kayseri'de tarım ve hayvancılık fuarı açıldı

Türk Dünyası, Kayseri, Tarım, Fuar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Kayseri'de tarım ve hayvancılık fuarı açıldı - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Eski eşi Emre Aşık'ı öldürmeye teşebbüs davasında yargılanan Yağmur Sarnıç hakkında karar açıklandı 17:15 Eski eşi Emre Aşık'ı öldürmeye teşebbüs davasında yargılanan Yağmur Sarnıç hakkında karar açıklandı Son Dakika: Seyirci gerilimi artarak devam ediyor! Galatasaray'dan TFF'ye çok sert yanıt 17:00 Son Dakika: Seyirci gerilimi artarak devam ediyor! Galatasaray'dan TFF'ye çok sert yanıt Pompalı saldırgan husumetli olduğu iki kardeşi evlerinde vurdu 16:58 Pompalı saldırgan husumetli olduğu iki kardeşi evlerinde vurdu
Ünlü anketçiden İYİ Parti'ye uyarı: Üç ay önceki Akşener acilen geri dönmeli 16:37 Ünlü anketçiden İYİ Parti'ye uyarı: Üç ay önceki Akşener acilen geri dönmeli Pınar Deniz'in doğum gününe özel sevgilisi Yiğit Kirazcı'dan dudak dudağa poz 16:13 Pınar Deniz'in doğum gününe özel sevgilisi Yiğit Kirazcı'dan dudak dudağa poz Tasarruf önerisinde bulunan Bakan Dönmez'den yeni açıklama geldi: Sözlerimi çarpıttılar 16:03 Tasarruf önerisinde bulunan Bakan Dönmez'den yeni açıklama geldi: Sözlerimi çarpıttılar
MHP'den sert tepki: Cesaretinden değil, ödlekliğini gizleme telaşındandır 15:43 MHP'den sert tepki: Cesaretinden değil, ödlekliğini gizleme telaşındandır Evli kadına tecavüzden içeri girip, gardiyanı hamile bıraktı 14:39 Evli kadına tecavüzden içeri girip, gardiyanı hamile bıraktı

Son Dakika Haberleri
17:09 Yüksek gelen elektrik faturasına gösterdiği tepki viral oldu! Rizeli vatandaş, sosyal medyanın en çok paylaşılanları arasına girdi
17:00 2 çocuğunu kurtaran hamile kadın dolmuşun altında ezilerek öldü
17:00 Son Dakika: Seyirci gerilimi artarak devam ediyor! Galatasaray'dan TFF'ye çok sert yanıt
16:39 Camdaki Kız ve Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı yeni bölüm fragmanları yayınlandı
16:39 İstanbul Havalimanı-Gayrettepe Metro hattının test sürüşleri 8 Kasım'da başlıyor
16:36 Ünlü anketçiden İYİ Parti'ye uyarı: Üç ay önceki Akşener acilen geri dönmeli
16:10 "100 yıl önce yaşadım ve öldüm" diyerek ölüm sonrasını anlattı
15:59 İngiltere, molnupiravir isimli koronavirüs hapına acil kullanım onayı verdi
15:59 Statta cinsel ilişkiye giren dev takımın futbolcularına soruşturma
15:47 Ekim ayında en çok habere konu olan ünlü isimler
İbrahim Kalın, F-35'lerle ilgili konuştu: Birinci tercihimiz programının içerisinde bulunmak İbrahim Kalın, F-35'lerle ilgili konuştu: Birinci tercihimiz programının içerisinde bulunmak         
17:17
Yüksek gelen elektrik faturasına gösterdiği tepki viral oldu! Rizeli vatandaş, sosyal medyanın en çok paylaşılanları arasına girdi Yüksek gelen elektrik faturasına gösterdiği tepki viral oldu! Rizeli vatandaş, sosyal medyanın en çok paylaşılanları arasına girdi         
17:09
2 çocuğunu kurtaran hamile kadın dolmuşun altında ezilerek öldü 2 çocuğunu kurtaran hamile kadın dolmuşun altında ezilerek öldü         
17:00
Marmara'daki balıkçıların ödemeleri yarın yapılacak Marmara'daki balıkçıların ödemeleri yarın yapılacak         
16:44
Evli kadının gece yarısı erkeğe mesaj atması Evli kadının gece yarısı erkeğe mesaj atması "sadakatsiz" olarak yorumlandı         
16:25
"100 yıl önce yaşadım ve öldüm" diyerek ölüm sonrasını anlattı         
16:10
Statta cinsel ilişkiye giren dev takımın futbolcularına soruşturma Statta cinsel ilişkiye giren dev takımın futbolcularına soruşturma         
15:59
2. Dünya Savaşı'nı bilen kahinin 3. Dünya Savaşı'nı işaret ettiği yer Türkiye'nin yanı başı 2. Dünya Savaşı'nı bilen kahinin 3. Dünya Savaşı'nı işaret ettiği yer Türkiye'nin yanı başı         
15:33
Alım satımda kimlik tespitinin zorunlu hale gelmesiyle döviz büroları, geçici süreliğine kepenk indirdi Alım satımda kimlik tespitinin zorunlu hale gelmesiyle döviz büroları, geçici süreliğine kepenk indirdi         
14:11
Yeniden cezaevine girecek olan Çilem Duran'dan ilk sözler: Bu kararla beni değil 8 yaşındaki kızımı hapsettiler Yeniden cezaevine girecek olan Çilem Duran'dan ilk sözler: Bu kararla beni değil 8 yaşındaki kızımı hapsettiler         
13:54
Asgari ücrete yüzde 25-30 zam yapılması bekleniyor Asgari ücrete yüzde 25-30 zam yapılması bekleniyor         
13:42
Avrupa Uzay Ajansı Tuz Gölü'nün görüntüsü paylaştı! Avrupa Uzay Ajansı Tuz Gölü'nün görüntüsü paylaştı!         
12:09
OPTİMAR Başkanı Daşdemir: AK Parti dışında umut görülen bir parti yok OPTİMAR Başkanı Daşdemir: AK Parti dışında umut görülen bir parti yok         
11:45
Memur için enflasyon farkı oluştu! Ocakta maaşlara 492 lira zam geliyor Memur için enflasyon farkı oluştu! Ocakta maaşlara 492 lira zam geliyor         
10:32
MasterChef Türkiye yarışmacısı Pelin Zaman'ın, şarkıcı Gökhan Akar ile sevgili olduğu ortaya çıktı MasterChef Türkiye yarışmacısı Pelin Zaman'ın, şarkıcı Gökhan Akar ile sevgili olduğu ortaya çıktı         
10:27
FETÖ elebaşı Gülen'in darbe mesajını verdiği esnada yanında olan isimler ortaya çıktı FETÖ elebaşı Gülen'in darbe mesajını verdiği esnada yanında olan isimler ortaya çıktı         
09:51
Eşi Aslıhan'ı boğarak öldüren şahıs ilk kez hakim karşısında! Katlettiği karısının cinsel yükümlülüklerini yerine getirmediğini söyledi Eşi Aslıhan'ı boğarak öldüren şahıs ilk kez hakim karşısında! Katlettiği karısının cinsel yükümlülüklerini yerine getirmediğini söyledi         
19:58
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.11.2021 17:22:01. #1.11#
SON DAKİKA: Kayseri'de tarım ve hayvancılık fuarı açıldı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement