Kayseri Havaalanı'na mart ayında 971 uçak iniş kalkış yaptı - Son Dakika
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Kayseri Havaalanı'na mart ayında 971 uçak iniş kalkış yaptı

12.04.2022 16:51
Kayseri Havaalanı'na mart ayında 971 uçak iniş kalkış yaptı

Kayseri'ye mart ayında 971 uçak iniş kalkış yaparken, 141 bin 250 yolcuya hizmet verildi.

Kayseri'ye mart ayında 971 uçak iniş kalkış yaparken, 141 bin 250 yolcuya hizmet verildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, Kayseri Havalimanı'nın 2022 yılı mart ayına ait hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı. Kayseri Havalimanı'nda mart ayında, iç hat yolcu trafiği 117 bin 282, dış hat yolcu trafiği 23 bin 968 olmak üzere toplam 141bin 250 yolcuya hizmet verildi. Mart ayında, Kayseri Havalimanı'na iniş-kalkış yapan uçak trafiği ise iç hatlarda 799, dış hatlarda 172 olmak üzere toplamda 971'e ulaştı.

Ayrıca kargo, posta ve bagaj olmak üzere 1 ton 534 kilo da yük trafiği gerçekleşti. - KAYSERİ

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Kayseri Havalimanı, Kayseri, Uçak, Mart, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Kayseri Havaalanı'na mart ayında 971 uçak iniş kalkış yaptı - Son Dakika


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