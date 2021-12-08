Kayseri Havalimanı'nda kasımda 151 bin yolcuya hizmet verildi

Kayseri Havalimanı'ndan kasım ayında 151 bin 143 yolcunun yararlandığı bildirildi.

Kayseri Havalimanı'ndan yapılan açıklamaya göre, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, Kayseri Havalimanı'nın 2021 yılı kasım ayına ait hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, Kayseri Havalimanı'nda kasım ayında, iç hat yolcu trafiği 125 bin 823'ü iç hat olmak üzere toplam 151 bin 143 yolcuya hizmet verildi.

Kasım ayında, Kayseri Havalimanı'na iniş-kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 961, dış hatlarda ise 220, yük trafiği ise 1568 ton oldu.

Bu yılın ocak-kasım döneminde havalimanında yolcu trafiği 1 milyon 539 bin 330, uçak trafiği 12 bin 628, yük trafiği 18 bin 925 ton olarak gerçekleşti.