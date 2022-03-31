Kayseri Şeker'den çalışanlarına zam müjdesi - Son Dakika
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Kayseri Şeker'den çalışanlarına zam müjdesi

31.03.2022 17:50
Kayseri Şeker'den çalışanlarına zam müjdesi

Kayseri Şeker, sendikalı çalışanların ücretlerine yüzde 8 ile 13 oranında zam yaptı, sözleşmeli personel ücretlerinde seyyanen 675 lira artışa gitti.

Kayseri Şeker, sendikalı çalışanların ücretlerine yüzde 8 ile 13 oranında zam yaptı, sözleşmeli personel ücretlerinde seyyanen 675 lira artışa gitti.

Kayseri Şeker'den yapılan açıklamaya göre, daimi, stajyer, muvakkat ve sözleşmeli personel maaşlarına 3 ay içinde ikinci zam yapıldı.

15 Temmuz Şehitleri Konferans Salonu'nda çalışanlarla bir araya gelen Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, zam müjdesini açıkladı.

Çalışanlarının ücretlerinde 3 ay arayla ikinci kez iyileştirmeye gittiklerini belirten Akay, şunları kaydetti:

"Çalışanlarımızın daha fazla gelir elde etmesi için imkanlar çerçevesinde sendikalı çalışanlarımızın ücretlerinde yüzde 8 ile 13 oranında artış sağlarken, sözleşmeli personel ücretlerini de seyyanen 675 lira artırdık. Güle güle ağız tadıyla harcasınlar. Kayseri Şeker çiftçisinin olduğu gibi çalışanının da her zaman yanındadır. Çalışanlarımızın yaşam standardını artırmak, ekonomilerine katkıda bulunmak bizler için son derece önemlidir. Kayseri Şeker, çiftçisiyle, çalışanıyla büyük ve güçlü bir ailedir."

Zam müjdesini sevinçle karşılayan çalışanlar ise Akay ve yönetime teşekkür etti.

Kayseri Şeker, Kayseri, Boğazlıyan ve Turhal fabrikalarında çalışan 835 sözleşmeli personelin maaşlarında ocak ayında ortalama yüzde 50,40 artış yapmıştı.

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Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Kayseri Şeker'den çalışanlarına zam müjdesi - Son Dakika


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