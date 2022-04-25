KAYSO Başkanı Büyüksimitci, pahalılığın dünya fiyatlarıyla alakalı olduğunu söyledi - Son Dakika
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KAYSO Başkanı Büyüksimitci, pahalılığın dünya fiyatlarıyla alakalı olduğunu söyledi

25.04.2022 21:23
KAYSO Başkanı Büyüksimitci, pahalılığın dünya fiyatlarıyla alakalı olduğunu söyledi

Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, "Biz biliyoruz ki pahalılık hükümetin keyfi yaptığı bir pahalılık değil, dünya fiyatlarıyla alakalı"KAYSO'nun nisan ayı olağan meclis toplantısı, meclis üyelerinin katılımıyla KAYSO Meclis Salonu'nda gerçekleştirildi.

Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, "Biz biliyoruz ki pahalılık hükümetin keyfi yaptığı bir pahalılık değil, dünya fiyatlarıyla alakalı"

KAYSO'nun nisan ayı olağan meclis toplantısı, meclis üyelerinin katılımıyla KAYSO Meclis Salonu'nda gerçekleştirildi.

Büyüksimitci, toplantıda yaptığı konuşmada, Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan savaşın tüm dünyayı etkilediğini söyledi.

Rusya-Ukrayna Savaşı'nın çok kısa süreceğinin konuşulduğunu ancak halen devam ettiğini anlatan Büyüksimitci, "Bununla ilgilide maalesef bizim ülkemizi etkilemeye devam ediyor. Tabii sadece bizim ülkemizi değil bütün dünyayı etkilemeye devam ediyor. Enerji ithalatı yaptığımız, turizm getirisi olan ve çok büyük müteahhitlik işleri yaptığımız 2 ülke. Aslında bu dönemde Türkiye'yi çok ciddi şekilde etkilediğini görüyoruz." dedi.

Gıda ve hayvancılık konusunda çok ciddi politikaların geliştirilmesi gerektiğini savunan Büyüksimitci, hem ithalatta pazar çeşitlendirmelerini yapmak hem de ülke içerisinde üretimi istenilen düzeye getirmek gerektiğini vurguladı.

Doğru hareketlerin sanayinin gelişmesine büyük katkı sağladığını belirten Büyüksimitci, şunları kaydetti:

"Bugünden, doğru politikaları eğer ortaya koyabilirsek ülkenin tarımsal politikalarında ve hayvancılığında inşallah çok iyi noktalara geliriz. Şu anda bakarsanız asıl dert döviz falan değil. Ana derdimiz enflasyon. Enflasyon aslına bakarsanız hem hane halkını çok ciddi etkileyen hem de bizim fiyat oluşumlarımızı ciddi şekilde sıkıntıya sokan işe sattığımız ürünü yerine nasıl koyacağız kaygısını yaratan... Enflasyonu çözmek için hükümetin bundan sonra daha iyi bir performans göstereceğine ve çalıştıklarına inanıyorum."

Hammaddeden kaynaklı fiyat artışı olduğunu savunan Büyüksimitci, bunun iyi yönetilememesinden dolayı bazı sektörlerde sıkıntıların yaşandığını aktardı.

Rekabet gücünü etkileyen konuların başında hammadde problemi olduğunu hatırlatan Büyüksimitci, bunun tüm dünyada sorun oluşturduğunun altını çizdi.

Büyüksimitci, yaşanan fiyat artışlarıyla ilgili "Biz biliyoruz ki pahalılık hükümetin keyfi yaptığı bir pahalılık değil. Dünya fiyatlarıyla alakalı. Enerjiyi yoğun kullanan sektörlerimiz var. Ciddi maliyetleri var. Şu anda dünya fiyatlarıyla doğal gaz ve elektrik kullanmıyoruz, çok ciddi aşağıda sübvansiyonu kullanıyoruz. Özellikle hane halkı burada daha uygun fiyata kullanıyor." değerlendirmesinde bulundu.

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Kayseri Sanayi Odası, Togo Cumhuriyeti, Rusya, Nisan, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi KAYSO Başkanı Büyüksimitci, pahalılığın dünya fiyatlarıyla alakalı olduğunu söyledi - Son Dakika


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