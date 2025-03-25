Kayyum atanan Maydonoz Döner'in otomobilleri satışa çıktı - Son Dakika
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Ekonomi

Kayyum atanan Maydonoz Döner'in otomobilleri satışa çıktı

Kayyum atanan Maydonoz Döner\'in otomobilleri satışa çıktı

FETÖ'ye finansman sağladığı gerekçesiyle çok sayıda kişinin gözaltına alındığı operasyon sonrası kayyum atanan Maydonoz Döner yönetimi TMSF'ye devredilmişti. TMSF, Maydonoz Döner'e ait 8 aracın satışı için ihale ilanı verirken, araçların toplam muhammen bedeli 21 milyon TL olarak belirlendi.

25.03.2025 13:02
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Son yıllarda Türkiye'nin birçok noktasında şubeleşen fast-food zinciri Maydonoz Döner'in yönetimi, 21 Şubat'ta yapılan operasyon ile Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na (TMSF) devredilirken, aralarında şirketin sahiplerinin de olduğu 126 isim hakkında tutuklama kararı verilmişti.

FETÖ ile bağlantılı olduğu belirtilerek yönetimi kayyuma devredilen şirkete ait araçlar, TMSF tarafından satışa çıkarıldı. Maydonoz Döner yöneticilerinin kullanımına sunulan 8 otomobil için ihale bilgileri paylaşılırken, TMSF'nin satış ilanında iki adet Mercedes, iki adet BMW, iki adet Volvo, bir adet Renault Clio ve bir adet Fiat Egea marka araç yer aldı.

TOPLAM BEDEL 21 MİLYON TL

Açık artırma usulüyle yapılacak ihale 7 Nisan 2025'te gerçekleştirilecek. İhale kapsamında satışa çıkarılan 8 aracın toplam muhammen bedeli 21 milyon lira olarak belirlendi.

Kayyum atanan Maydonoz Döner'in otomobilleri satışa çıktı

Listede en uygun otomobil, 875 bin TL bedel ile ihaleye çıkacak 2022 model Fiat Egea olurken, en pahalı araç ise 3 milyon 800 bin TL bedel ile ihaleye çıkacak 2023 model Mercedes E200 D oldu.

Operasyon, Otomobil, 3-sayfa, Ekonomi, Kayyum, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kayyum atanan Maydonoz Döner'in otomobilleri satışa çıktı - Son Dakika

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    Yorumlar (6)

  • yobaz deşen:
    badem yağı tarikato marikato akmjpk 22 13 Yanıtla
  • Murat ÇAMUR:
    DOYMADILAR ONLARI DA YİYECEKLER ISTAKOZ LA MANDA YOĞURDU İLE EMEKLİ CAN ÇEKİŞSİN KİMİN UMURUNDA. 17 15 Yanıtla
  • Serkan Güngör:
    satmayin kamu aracina cevirin. 20 7 Yanıtla
  • Binali Şahin:
    Bu Melih Gökçek,in mal varlığına ne zaman el koyacaksınız en büyük fetöcü kendisi 17 5 Yanıtla
  • Osman Gazi:
    Hırsız eko 6 10 Yanıtla
  • Vadaa:
    Osman Gazi tazminatın hayırlı olsun 0 1 Yanıtla
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