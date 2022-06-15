7 bin yıllık Siyez buğdayı bulunduğu iddiası yalan çıktı

Kayseri'nin Kültepe ilçesindeki kazı çalışmasında 7 bin yıllık tohumun bulunduğu iddiası gündem olmuştu. Bulunan tohumun Türkiye'nin buğday sorunu kapatacağı ve ihraç da edilebileceği söylenmişti. TSÜAB Yönetim Kurulu Başkanı Gençer, bu iddialara yanıt verdi.

"20 LİRADAN SATMAYA BAŞLAMIŞLAR"

Medya Ankara'da yer alan habere göre, Gençer, 7 bin yıllık buğday haberlerinin imkansız olduğunu vurgulayarak "Bakın internette '7000 yıllık buğday tohumu adet 20 TL' diye ilan var. Bir tohumun 7 bin canlı kalması imkansızdır. Canlılığını yitirmiş bir buğday tanesini 20 liradan satmaya başlamışlar. Aklımızı başımıza almamız okuduğumuz haberleri akıl süzgecinden geçirmemiz gerekiyor." ifadelerini kullandı.

"YENİ BİR SÜLÜN OSMAN VAKASI"

Gençer ve uzmanlar tanesi 20 Liradan satılan buğday tanelerinin dolandırıcılık olduğunu belirterek yeni bir sülün Osman vakası yaşandığını ifade etti.

NEDEN İMKANSIZ?

Uzmanlar, 7 bin yıllık buğdayın neden imkansız olduğunu madde madde sıraladı:

Herhangi bir buğday tohumunun bire 8 bin vermesi günümüzde mümkün değil.

Hesaplamalara göre buğday tohumunda dünya çapında rekor verim, iddia edilenin onda biri.

Kültepe'deki en eski yerleşim yeri 4 bin 500 yıl öncesinden. Yani küplerde 7 bin yıllık buğday tohumu bulunması mümkün değil.

-Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Kazı Sonuçları Toplantıları'na göre son yıllarda Kültepe'de yapılan kazılarda buğday ya da arpa tohumu bulunmamış.

Kültepe kazısı Başkanı Prof. Dr. Fikri Kulakoğlu haberin yanlış olduğunu söylemişti.

Genel olarak kazılarda bulunan tohumlar kömürleşmiş ya da fosilleşmiş olduğundan, çimlenme oranı epey az ve dünya çapında laboratuvar ortamında yürütülen çalışmalarda bile başarı oranı çok düşük.

TOHUMLARIN BİRE 8 BİN VERDİĞİ İDDİASI

Çeşitli haber sitelerinde yer alan ve sosyal medyada yayılan haberlerde, üç yıl önce Kayseri Kültepe kazılarında bulunan küplerden çıkan yedi bin yıllık buğday veya arpa tohumları çıktığı ve bunların Marmaris veya Diyarbakır'da ekilerek çoğalttığı iddia edildi. İddiaya göre tohumlar bire 8 bin veriyor. İddia 2017'de tohumların Marmaris'te ekildiği şeklinde yayılsa da 2022'de Diyarbakır'da ekildiği şeklinde tekrar karşımıza çıkıyor.

KÜLTEPE'DE EN ESKİ YERLEŞİM YERİ 4500 YIL ÖNCESİNE AİT

Kültepe, Kayseri'nin 20 kilometre kuzeydoğusunda, tarihi ve doğal anayolların birleştiği bir noktada yer alıyor. İddia edildiği gibi buradaki yerleşimin 7 bin yıl öncesine dayandığı bilgisi doğru değil. Kazılar sonucunda, buradaki en eski yerleşimin Geç Katolik Çağ'a (M.Ö. 300-2500) ait olduğu, onu takip eden yerleşimlerin Eski Tunç Hitit, Frig, Hellenistik-Roma çağlarından olduğu tespit edilmiş. M.Ö. 2000'de, Kaniş Krallığı'nın merkezi ve Anadolu'daki Asur Ticaret Kolonileri sisteminin baş şehri konumunda.