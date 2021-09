Eskişehir'de pancarlar fabrikaya teslim edilmeye başladı; 130 bin ton şeker üretilecek

ESKİŞEHİR'de 1933 yılında kurulan ve bugün de faaliyetlerini sürdüren Kazım Taşkent Eskişehir Şeker Fabrikası'nda pancar sezonu açıldı. Tarlasından hasat yapan üreticiler ürünlerini teslim ederken, Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürü Mücahit Alkan, 40 milyon dolarlık ihracat yaptıklarını ve yaklaşık 20 milyon dolarlık da ithalatın önüne geçtiklerini söyledi. Fabrika Müdürü Mehmet Yüksel de sadece Eskişehir'de fabrikada 1 milyon ton pancarın işleneceğini ve yaklaşık 130 bin ton kristal şeker üretileceğini ifade etti.

Cumhuriyetin ilk döneminde kurulan fabrikalar arasında yer alan Kazım Taşkent Eskişehir Şeker Fabrikası'nda yeni pancar sezonu açıldı. Üreticiler, tarladan hasat ettikleri ürünü kamyon ve traktörlere yükleyip, fabrikaya teslim ediyor. İlk teslimat için fabrika bahçesinde program düzenlendi. Programa Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. (TÜRKŞEKER) Genel Müdürü Mücahit Alkan, Kazım Taşkent Eskişehir Şeker Fabrikası Müdürü Mehmet Yüksel, Tepebaşı Kaymakamı Ahmet Önal, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Önder, Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Eskişehir Pancar Ekiciler Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Halil Ünal, AK Parti İl Başkanı Zihni Çalışkan ile üreticiler katıldı.

'CARİ AÇIĞA 60 MİLYON DOLARLIK KATKI SAĞLADIK'Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürü Mücahit Alkan, geçen yıl Türkiye Şeker Fabrikaları'nın bir çok fabrikasında tüm sezonların rekorunun kırıldığını söyledi. Şeker sanayinin 435 bin ton ihracat yaptığını ifade eden Alkan, "Sadece Türk Şeker 40 milyon dolarlık ihracat yaptı, yaklaşık 20 milyon dolarlık da ithalatın önüne geçtik. Türk Şeker ailesi çiftçisi, çalışanı, taşrası ve merkezi ile cari açığa 60 milyon dolar katkı da bulunduk. Geçtiğimiz yıl üretim rekoru kırdık. Bunu nasıl ürettik? Canını dişine takmak mecazi bir ifadedir ancak biz geçen yıl bunu gerçek anlamda yaşadık. 11 arkadaşımız Covid-19'dan diğer 11 arkadaşımız ise farklı nedenlerden dolayı vefat ettiler. 22 arkadaşımızı kaybettik. Onlara Allah'tan rahmet diliyorum. Her türlü probleme rağmen tüm zamanların rekorunu kırdık. Biz, bu hassasiyetle üretmeye, çalışmaya devam edeceğiz. Geçen yıl pandeminin en zirvede olduğu dönemde biz çok hızlı bir şekilde alkol fabrikasını harekete geçirdik. Günlük üretim kapasitesi 35 bin litre olan fabrikayı 50 bin litrelere çıkararak başta hastanelerimizin dezenfektansız kalmaması için sağlık kurumlarımıza can olduk, kan olduk" dedi.1 MİLYON TON ŞEKER PANCARI İŞLENECEKKazım Taşkent Eskişehir Şeker Fabrikası Müdürü Mehmet Yüksel, kampanya döneminde 1 milyon ton şeker pancarı işleyeceğini söyledi. Şeker pancarlarından 130 bin ton kristal şeker üretileceğini ifade eden Yüksel, "Bugün alınan pancarların işlenmesine 25 Eylül tarihinde başlanacak olup, 24 saat, 3 vardiya ile günde 8 bin 200 ton pancar işlenecektir. Kampanyamız 123 gün devam edecektir. Bu kampanya döneminde 1 milyon ton pancar işlenecek ve yaklaşık 130 bin ton kristal şeker üretilecektir. Ayrıca yan ürün olarak maya, alkol, yem ve gıda sanayi için önemli olan 40 bin ton meras ve yöremiz hayvan beslemesinde önemli bir yer tutan 310 bin ton yaş pancar posasının elde edilmesi beklenmektedir" ifadelerini kullandı.Pandemi döneminde Türkiye'nin dezenfektan ve kolonya hammaddesi olan etil alkole talebin arttığını belirten Yüksel, "Bu durumu salgın başlarında öngören Türk Şeker, Eskişehir alkol fabrikasının kapasitesini artırmış ve bu dönemde 11 milyon 600 bin litre üretimiyle kamu hastanelerimizin ihtiyacı başta olmak üzere dezenfektan ve kolonya sektörüne can olmuştur ve can olmaya devam edecektir" şeklinde konuştu.İLK ÜRÜNLER TESLİM EDİLDİArdından pancar üreticileri traktör ve kamyonlarla getirdikleri şeker pancarlarını fabrikaya teslim etti. Ürünlerden alınan numune işlemlerinin ardından araçlardaki şeker pancarları yıkama havuzlarına yüklendi.