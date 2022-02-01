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Kazın başkenti Kars'a kaz satıyor - Son Dakika

Kazın başkenti Kars'a kaz satıyor

01.02.2022 10:26

Kazın başkenti Kars'a kaz satıyor Adana'da 4 yıl önce hobi olarak kaz yetiştirmeye başlayan Yasin Okutan, şimdi kazın başkenti olarak bilinen Kars'a kaz gönderiyor Adana'nın Kozan ilçesinde 4 yıl önce hobi olarak kaz yetiştirmeye başlayan Yasin Okutan, şimdi kazın başkenti olarak bilinen Kars'a...

Kazın başkenti Kars'a kaz satıyor

Adana'da 4 yıl önce hobi olarak kaz yetiştirmeye başlayan Yasin Okutan, şimdi kazın başkenti olarak bilinen Kars'a kaz gönderiyor

ADANA - Adana'nın Kozan ilçesinde 4 yıl önce hobi olarak kaz yetiştirmeye başlayan Yasin Okutan, şimdi kazın başkenti olarak bilinen Kars'a kaz satıyor.

Hacımirzalı Mahallesinde 2018 yılında bahçesinde hobi olarak 3 kaz alıp yetiştirmeye başlayan Yasun Okutan, 4 yıl sonra üretimi artırdı. Kazların yanında ördek ve tavuk çeşitlerinin de üretimini yapan Okutan, "Kazlar çok zeki ve akıllı hayvanlar. Benim geldiğimi arabanın sesinden bilirler gelirler. Ben hobi olarak bu işe başladım. Bir kısmını geçtiğimiz günlerde Güneydoğu'ya sattım şu an 150 tane kazım var. 2018 yılında 3 yetişkin kaz ile başladım. 25 yavru aldım ve büyüttüm. Zaman içinde kuluçka makinesi aldım. Kars'a Diyarbakır'a kaz satıyorum. Talep çok. Yetişkinleri 120, yavruları 30, yumurtasını 5 TL'den satıyorum. Kazın başkenti Kars'a buradan kaz yolluyoruz. Yavru alıyorlar" diye konuştu.

Kazın başkenti Kars'a kaz satıyor
Kazın başkenti Kars'a kaz satıyor
Kazın başkenti Kars'a kaz satıyor

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Adana, Kozan, Kars, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Kazın başkenti Kars'a kaz satıyor - Son Dakika Ekonomi


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