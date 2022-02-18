Üye Girişi
KDK'ya başvurdu, fazla alınan doğalgaz fatura bedeli iade edildi - Son Dakika

KDK'ya başvurdu, fazla alınan doğalgaz fatura bedeli iade edildi

18.02.2022 16:36
KDK'ya başvurdu, fazla alınan doğalgaz fatura bedeli iade edildi

Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), fazla alınan doğalgaz fatura bedeli için İstanbul'dan başvuruda bulunan bir vatandaşın yaşadığı durumu değerlendirerek, fazla fatura miktarının geri ödenmesi için ilgili kuruma tavsiye kararı verdi.

Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), fazla alınan doğalgaz fatura bedeli için İstanbul'dan başvuruda bulunan bir vatandaşın yaşadığı durumu değerlendirerek, fazla fatura miktarının geri ödenmesi için ilgili kuruma tavsiye kararı verdi.

İstanbul'dan Kamu Denetçiliği Kurumuna başvuruda bulunan bir vatandaş, 2 ay süre ile doğalgaz faturası gelmediğini, kendisinin yaptığı bildirim sonrasında sayaç değişikliği yapıldığını ve bin 69 liralık faturalandırma yapıldığını belirtti. Başvurucu, en son ödediği faturanın ilk ve son okuma tarihiyle yeni gelen faturanın tarihlerinin de birbirini tutmadığını belirterek, gereğinin yapılması için çözümü KDK'da aradı. Başvuruyu inceleyen KDK, sayacın müşterinin kusuru dışında herhangi bir nedenle ölçüm yapmadığı veya yanlış ölçüm yaptığı durumlarda doğal gaz tüketim miktarının belirlenmesi gerektiğini bildirdi. KDK, bu kapsamda kural olarak son iki yılın aynı çeyrek dönemlerine rastlayan doğal gaz kullanım miktarlarının ortalamasının benzer tüketim eğilimine sahip diğer müşteriler emsal alınmak suretiyle hesaplanan aynı dönemdeki tüketimlerin ortalaması ile kıyaslanması sonucunda düşük olanın tercih edileceğini kaydetti.

KDK başvurucuya fazla faturalandırma yapıldığını tespit etti

KDK, ilgili idare tarafından benzer tüketim eğilimine sahip müşterilerin tüketim ortalaması ile müşterinin son iki yıl aynı dönem tüketim ortalaması karşılaştırıldığı ve daha düşük olan kendi tüketim ortalaması esas alındığının belirtildiğini belirtti. Ancak kıyas bilgilerine yönelik hesaplama ayrıntılarında hesaplamanın 2 ve 3 yıl önceki tüketimin esas alınarak yapıldığını belirleyen KDK, 27 bin 405 metreküp fazladan faturalandırma yapıldığını tespit etti.

Kamu Denetçiliği Kurumu, başvuranın kıyas faturasında fazladan hesaplanan 27 bin 405 metreküp kullanıma yönelik tahsil edilen tutarın iade edilmesi için İstanbul Gaz Dağıtım Sanayi Ticaret Anonim Şirketine tavsiye kararı verdi. KDK'nın tavsiye kararının ardından şirket, başvurucunun mağduriyetinin giderildiği ve fazla alınan ücretin ödemesinin yapıldığı bilgisini KDK'ya verdi. - ANKARA

YORUMLAR
500
İşverenlere kötü haber: Yargıtay'a göre GPRS kayıtları fazla mesai ispat etmek için delil sayılabilir İşverenlere kötü haber: Yargıtay'a göre GPRS kayıtları fazla mesai ispat etmek için delil sayılabilir Elektrikte yeni fatura dönemi 1 Mart'ta başlıyor! İndirimli faturalardan kimler yararlanacak? Elektrikte yeni fatura dönemi 1 Mart'ta başlıyor! İndirimli faturalardan kimler yararlanacak?

Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi KDK'ya başvurdu, fazla alınan doğalgaz fatura bedeli iade edildi - Son Dakika Ekonomi


Son Dakika Haberleri
16:27 Putin önlemini aldı! Batının hamlelerine karşı 50 ton ağırlığında nakit doları ülkeye soktu
16:18 "Geççek" sosyal medyayı salladı! Selda Bağcan'da duruma sessiz kalmadı: Nihayet kükredin
16:10 Bulgarlardan sonra Yunanlılarda burada! Pazarını da yapıyor, tedavisini de burada oluyorlar
16:09 Sahte ihbar mı? Hava aracı düştü dendi, Bursa'da ekipler alarma geçti ama...
16:06 Duygu Delen davasında anneden yürek parçalayan sözler: Çocuğumu geri ver! Savcı, ağırlaştırılmış müebbet talep etti!
16:03 Yetersiz" görülen oyuncu, Fenerbahçe maçında fırtına gibi esti
16:03 Kırmızı Oda final bölümünde neler olacak? Hikayeler nasıl bitiyor?
16:01 Ezgi Mola da dolandırılmış! Parasını nasıl geri aldı, dolandırıcıya neler yaptı?
16:00 Allah'ın suyundan neden para istiyorsunuz? sorusuna, İmamoğlu gönderilen 3 milyar TL'lik elektrik faturasıyla yanıt verdi
15:59 Uçak türbülansa girdi! Hamile kadın havada doğurdu
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.02.2022 16:47:03. #1.13#
SON DAKİKA: KDK'ya başvurdu, fazla alınan doğalgaz fatura bedeli iade edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement