Üye Girişi
KDV indirimi denetimleri sürüyor - Son Dakika

KDV indirimi denetimleri sürüyor

17.02.2022 09:30
KDV indirimi denetimleri sürüyor

Kocaeli'de zabıta ekipleri, temel gıda maddelerinde yüzde 7'lik KDV indirimi uygulamasının yürürlüğe girmesiyle birlikte başlattığı denetimlere devam ediyor.

Kocaeli'de zabıta ekipleri, temel gıda maddelerinde yüzde 7'lik KDV indirimi uygulamasının yürürlüğe girmesiyle birlikte başlattığı denetimlere devam ediyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı'na bağlı Gebze Bölgesi Grup Amirliği ekipleri, yerel ve zincir marketlerde yüzde 7'lik KDV indiriminin uygulanıp uygulanmadığını kontrol ediyor. Yapılan denetimlerde temel gıda maddelerini sepete koyarak kasaya giden zabıta ekipleri, kasada KDV oranının yüzde 1 olarak kesilip kesilmediği ve raflardaki fiyat ürün etiketlerinde düzenleme yapılıp yapılmadığını kontrol ediyor. Denetimlerde şu ana kadar herhangi bir uygunsuzluğa rastlanmazken, aksi bir durum tespit edilmesi halinde ise konu tutanakla Kocaeli Ticaret İl Müdürlüğü'ne bildiriliyor. Ekipler, ilçe genelindeki marketlerde ve gıda ürünü satan tüm iş yerlerinde bu uygulamayı devam ettireceklerini ifade etti. - KOCAELİ

KDV indirimi denetimleri sürüyor
KDV indirimi denetimleri sürüyor
KDV indirimi denetimleri sürüyor
KDV indirimi denetimleri sürüyor

YORUMLAR
500

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Zabıta Dairesi Başkanlığı, Kocaeli, Zabıta, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi KDV indirimi denetimleri sürüyor - Son Dakika Ekonomi


Son Dakika Haberleri
09:12 Sıla'yı acımadan katletmişti! Sabıkası kabarık çıktı
09:11 Çürük meyve ekonomik meyve oldu, 5 liradan satılıyor! Sosyal medyada "çürük meyve" tepkisi
08:43 Barış Pınarı harekatını parola yaptılar ve ünlü sosyolog Nilüfer Narlı'yı böyle dolandırdılar
08:37 Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak! Gözler saat 14:00'a kilitlendi
08:34 Bergüzar Korel korkuttu! Koronavirüs testi pozitif çıktı
08:16 3600 ek gösterge genişliyor! Hangi meslekler dahil edildi, ne kadar ücret alacaklar? İşte detaylar
08:09 Fransa'da Cumhurbaşkanı adayından Öcalan paylaşımı geldi: Barış için serbest bırakılmalı
08:08 16 yaşında boğazı kesilerek öldürülmüştü! İşte Sıla Şentürk cinayetinin nedeni
08:06 Gram altın ne kadar? Çeyrek altın kaç TL? 17 Şubat güncel altın fiyatları
07:56 Bugün hava nasıl olacak: Yurt genelinde yağış yok? İşte bölgelerimize göre hava durumu
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.02.2022 09:36:54. #1.11#
SON DAKİKA: KDV indirimi denetimleri sürüyor - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement