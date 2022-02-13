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KDV indiriminin detayları netleşti! İşte kalem kalem ucuzlayacak ürünler - Son Dakika

KDV indiriminin detayları netleşti! İşte kalem kalem ucuzlayacak ürünler

13.02.2022 11:59
KDV indiriminin detayları netleşti! İşte kalem kalem ucuzlayacak ürünler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından önceki gün açıklanan KDV indiriminin detayları netleşti. KDV indirimi pirinç, bulgur, nohut gibi tüm bakliyat ürünleri, su, çay, şeker, tuz, sıvı ve katı yağlar, kırmızı et, beyaz et, balık, süt, yoğurt, peynir, zeytin ve bunlardan yapılan ürünlerin fiyatlarında geçerli olacak.

Türk ekonomisinde tarihi günlerin yaşandığı dönemde doların artmasıyla birlikte gıda ürünlerine de ciddi oranda zamlar yapıldı. Gıda fiyatlarının vatandaşın alamayacağı noktalara gelmesinin ardından devlet de düğmeye bastı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, gıda ürünlerinde KDV'nin yüzde 1'e indirildiğini duyurdu. Bu haberin ardından indirimin hangi ürünlere yansıyacağı da merak edilmeye başlandı. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de bugün yayımlandı.

MEYVE SULARI, KOLA VE HAYVARDA UYGULANMAYACAK

Söz konu su düzenlemeyle Özel Tüketim Vergisi'ne tabi tutulan meyve suları, kola, havyar gibi ürünler hariç olmak üzere KDV indirimleri; pirinç, bulgur, nohut gibi tüm bakliyat ürünleri, su, çay, şeker, tuz, sıvı ve katı yağlar, kırmızı et, beyaz et, balık, süt, yoğurt, peynir, zeytin ve bunlardan yapılan ürünlerin fiyatlarında geçerli olacak.

İŞTE KALEM KALEM DÜZENLEMEYE DAHİL ÜRÜNLER

Ayrıca, yumurta, patates, soğan, biber, domates, salatalık gibi sebze ürünleri, meyveler, konserveler, turşu, salça, reçel, bal, pekmez, tahin helvası, fındık ezmesi, çikolata, lokum, bisküvi, kraker, gofret, pasta, kek, baklava, yufka, makama, şehriye, tahıl gevreği, fındık, ceviz, Antep fıstığı, badem gibi kuruyemiş ürünleri, baharatlar, bebek mamaları da KDV oranı yüzde 1'e düşürülen ürünler arasında yer alıyor. KDV indiriminin gıda fiyatlarına yansıması bekleniyor.

TOPTAN VE PERAKENDE AYRIMI KALKIYOR

KDV'nin sadeleştirilmesi çalışmaları kapsamında yapılan düzenlemeyle aynı zamanda gıda enflasyonunun tüketiciler üzerinde oluşturduğu yükün azaltılması konusunda da önemli bir adım atılmış oldu. Düzenlemeyle daha önce bazı gıda maddelerinin toptan tesliminde ayrı, perakende tesliminde ayrı KDV oranı uygulaması da kaldırılarak, uygulama kolaylığı sağlanması amaçlanıyor.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Resmi Gazete, Kdv, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi KDV indiriminin detayları netleşti! İşte kalem kalem ucuzlayacak ürünler - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: KDV indiriminin detayları netleşti! İşte kalem kalem ucuzlayacak ürünler - Son Dakika
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