Kentte kriz derinleşiyor! Vatandaşlar tanker ve çeşme önlerinde kuyrukta - Son Dakika
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Ekonomi

Kentte kriz derinleşiyor! Vatandaşlar tanker ve çeşme önlerinde kuyrukta

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Kentte kriz derinleşiyor! Vatandaşlar tanker ve çeşme önlerinde kuyrukta
30.07.2025 15:00
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Kentte kriz derinleşiyor! Vatandaşlar tanker ve çeşme önlerinde kuyrukta
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Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ve Marmaraereğlisi ilçelerinde susuzluk krizi büyüyor. Bazı mahallelere su verilmesine rağmen birçok bölgede vatandaşlar, hala su alabilmek için bidonlarla çeşme ve tanker önlerinde sıraya giriyor.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesine bağlı Kumbağ Mahallesi ve Marmaraereğlisi'ne bağlı Dereağzı Mahallesi'nde vatandaşlar yaklaşık bir aydır susuzlukla mücadele ediyor. Kentin bazı mahallelerine su verilmesine karşın söz konusu iki bölgede halk, hala tankerlerden ve sokak çeşmelerinden su almak için sıraya giriyor.

BİDONLARLA KUYRUKTA BEKLEDİLER

Cep telefonu kameralarına yansıyan görüntülerde, vatandaşların uzun kuyruklarda bidonlarıyla beklediği görüldü. Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer'e tepki gösteren vatandaşlar, sosyal medyada da "Su yok, sabır da kalmadı" şeklinde paylaşım yaptı.

YAZLIKÇILAR ŞEHRİ TERK EDİYOR

Öte yandan susuzluk nedeniyle sıkıntı yaşanan mahallelerde bazı sokaklarda patlayan borulardan boşa akan tonlarca su, görenleri hayrete düşürdü. Vatandaşlar bu görüntüler karşısında adeta isyan etti. Yaşanan su krizi nedeniyle birçok hanede temizlik, hijyen ve içme suyu ihtiyacı ciddi sorun haline gelirken, yetkililerden soruna kalıcı çözüm bulunması talep edildi. Su sorunu nedeniyle birçok yazlıkçının şehirden ayrıldığı ifade edilirken, sadece hafta sonu değil hafta içi de Tekirdağ'dan İstanbul yönüne trafikte yoğunluk olduğu gözlendi.

Marmaraereğlisi, Süleymanpaşa, Tekirdağ, Ekonomi, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kentte kriz derinleşiyor! Vatandaşlar tanker ve çeşme önlerinde kuyrukta - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (16)

  • Ra71mo19:
    CHP'ye oy vermeye devam sonunda taharetsiz sokaklarda gezersiniz 110 83 Yanıtla
    mustafa sagdic:
    eyyyy makarna. ülkeyi CHP mi yonetiyor da baraj yapmadı diye CHP diyorsun. 40 37
    Serkan ergezer :
    AKP YE SÖYLE GÖÇÜ ENGELLESİN TÜRKİYE Maddi manevi bu yükü kaldırmaz geleni gideni ülkeye almasın mülteci sığınmacı kampı yapmasın yabancı lara konut satmasın 31 30
    mustafa sagdic:
    ra71mo19 gibiler oy kullanıyor düşünün işte. baraj daki suyu CHP ye suç atıyor. baraj yapmak hükümetin görevi olduğunu bilmiyor dahi 26 29
  • mustafa sagdic:
    malın biri de CHP demiş. baraj yapmak CHP nin değil hükümetin görevi eyyyyy ahmak. 57 56 Yanıtla
    w1w2w3w4:
    Sakarya da Belediye yaptı.. Siz sadece heykel yapın adı ise doğançay.. barajı 31 17
    Apple User:
    konserler milyonlarca para harcıyor lar milletin parasını Çar vur edeceklerine baraj yapsınlar belediyelere devlet kurumu 22 7
    1Belinay:
    istanbulun su sorununu erdogan çözdü belediye başkanıyken 0 0
  • Demir Demir el:
    Akp ye oy veripte 90 yaşındamı emekli olalım primlerimiz doldu SGK yi Suriyelilere peşkeş cekmeselerdi 35 43 Yanıtla
    w1w2w3w4:
    Sadece Merak isterseniz patronunuz olan AB ye bir bakın. adamlar 65 diyor bize ise 50 diyor neden acaba Kafa taş olunca olmuyooor 15 7
  • w1w2w3w4:
    Heykel yapmaya devam.. Sırada izmir, Eşki şehir, Adana, varda var... hak ediyorsunuz.... Heykele yatırıma devaaaaaam 43 26 Yanıtla
  • Fahri Sağgül:
    Belediye başkanı bu güne kadar ne yapmış işin bu noktaya geleceğini düşünmemişmi demekki yangel yat Osman yapmış. 10 6 Yanıtla
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