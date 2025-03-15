Son dönemde alınan kararlar, kesme altın sahiplerini zor durumda bıraktı. Alınan kararlar sonucunda altın sahipleri ne yapacaklarını bilemez duruma geldiler. Bu durum, altın piyasasında belirsizliği artırırken, altın sahiplerinin de tedirgin olmasına neden oldu. Altın sahipleri, alınan kararların etkilerini ve ne yapmaları gerektiğini merakla bekliyorlar.
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15.03.2025 11:52:54. #7.12#
SON DAKİKA: Kesme altın sahipleri son kararla ortada kaldı - Son Dakika
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