Kesme altın sahipleri son kararla ortada kaldı

Altın fiyatları ardı ardına rekor kırarken yatırımcılar alım ve satım arasındaki farkın düşük olması sebebiyle kesme altın alımı yapıyordu. Son dönemde gözde olan yatırım aracı özel makasla kesilerek tartıldıktan sonra fiyat biçiliyor ve alıcıya sunuluyordu.

Ancak Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkındaki 32 sayılı kararda değişiklik yapıldı. Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre kuyumcular bundan sonra çekili yani kesme altın satışı yapamayacak. Ticaret Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş kuyum işletmeleri ve vergi levhasında kıymetli maden üretimi veya ticareti ile iştigal ettiği belirtilen Türkiye'de yerleşik gerçek kişiler haricindeki Türkiye'de yerleşik gerçek kişilere çekili kıymetli madenlerin satışı yapılamayacak.

KESME ALTIN YATIRIMCILARI ŞOKTA

Karar bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanmadan önce kesme altın birçok yatırımcının gözdesi durumundaydı. Kuyumcular da bu yoğun talepten oldukça memnundu. Ancak şimdiye kadar kesme altın alıp bitirenler Resmi Gazete'de yayımlanan kararla adeta şok oldu.

KUYUMCULAR KESME ALTINLARI GERİ ALACAK MI?

Resmi Gazete'nin ilgili yazısında pek çok kuyumcudan alınan ve yatırımcılar tarafından saklanan kesme altınların satışına ilişkin herhangi bir karar verilmiş değil. Kuyumcuların bu altınları geri almak gibi bir zorunluluğu da yok. Bu nedenle altın yatırımcıları önceden aldıkları kesme altınları satmanın telaşına düştü.

KESME ALTINLAR HURDA MI OLDU?

Kesme altınların kuyumculara geri satışında bir diğer konu da fiyat farkı. Daha önce kesme altını alırken yatırım aracı olarak alan vatandaşlar şimdi bu altını aynı değerden geri satmayı planlıyor. Ancak bazı piyasa kaynakları, kuyumcuların bu altını geri almak konusunda bir yükümlülüğü olmadığı için fiyat kırabileceğini belirtti. Daha olumsuz bir senaryoda kesme altınların hurda fiyatından geri alınabileceği ileri sürüldü.

KUYUMCULARDAN KESME ALTIN ALMAMA KARARI

Piyasa kaynaklarından elde edilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanlığı kararının ardından 81 ildeki kuyumcular da harekete geçti. Dolandırıcılık vakalarının önüne geçmek için kuyumcular 81 ilde kesme altın ve formundaki altınları almama kararı aldı.