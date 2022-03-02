Kestel Belediyesi'nden hayvan üreticisine büyük destek - Son Dakika
Üye Girişi

Kestel Belediyesi'nden hayvan üreticisine büyük destek

02.03.2022 15:05
Kestel Belediyesi'nden hayvan üreticisine büyük destek

Kestel Belediyesi ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ortaklığıyla küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan çiftlere 22 ton hayvan yemi dağıtıldı.

Kestel Belediyesi ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ortaklığıyla küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan çiftlere 22 ton hayvan yemi dağıtıldı.

Kestel Belediyesi ve İl Tarım Orman Müdürlüğü'nün ortaklaşa hayata geçirdiği proje kapsamında ilçede bulunan 91 küçükbaş havyan üreticisine toplamda 22 ton hayvan yemi dağıtıldı. Kestel Belediyesi Garaj Amirliği'nde gerçekleşen dağıtım törenine, Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır, İl Tarım ve Orman Müdürü Hamit Aygül, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Hayrettin İnal ile çok sayıda çiftçi katıldı. Kestel Belediyesi olarak çiftçinin her daim yanında olduklarını belirten Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır, "Her alanda hemşehrilerimizin, esnaflarımızın yanında olduğumuz gibi çiftçilerimizin de yanında oluyor desteğimizi esirgemiyoruz. İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüzle birlikte yola çıktığımız bu proje ile ilçemizdeki 91 küçükbaş hayvan üreticimize kişi baş 250 kilogram olmak üzere toplamda 22 ton hayvan yemi dağıtıyoruz. Girdi maliyetlerinin yüksek olduğunun farkındayız. Bizlerde bu sebeple yerel yönetimler olarak elimizden gelen desteği göstermeye çalışıyoruz. Bu projemiz önümüzdeki günlerde de devam edecek" dedi.

Projeye ilişkin konuşan İl Tarım ve Orman Müdürü Hamit Aygül, "Maliyetlerin yüksek olduğu bu dönemde Kestel Belediyesi ile birlikte çiftçilerimize ufak da olsa bir destek sağlıyoruz. Belediyemizin, çiftçilerimize vermiş olduğu bu pozitif destek mutluluk verici" diye konuştu.

İlçede küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan çiftçi Mustafa Aydın ise, "Kestel Belediyemize ve Tarım İl Müdürlüğümüze bu proje adına teşekkür ediyoruz. Benim gibi üretici olan arkadaşlarıma güzel bir destek oldu. Bu projenin devamının gelmesini bekliyoruz. Allah, emeği geçenlerden razı olsun" diye konuştu. - BURSA

Kestel Belediyesi'nden hayvan üreticisine büyük destek
Kestel Belediyesi'nden hayvan üreticisine büyük destek
Kestel Belediyesi'nden hayvan üreticisine büyük destek

YORUMLAR
500
Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, çiftçilerle bir araya geldi Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, çiftçilerle bir araya geldi Kırkağaç'ta otomatik kuzu yemlik dağıtım töreni yapıldı Kırkağaç'ta otomatik kuzu yemlik dağıtım töreni yapıldı

Kestel Belediyesi, Hisarcık, Kestel, Tarım, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Kestel Belediyesi'nden hayvan üreticisine büyük destek - Son Dakika


Son Dakika
15:00 Ukrayna Ankara Büyükelçiliği'nden Haluk Levent'e konser teklifi: Özgürlük şarkıları söylemek ister misiniz?
14:47 Rusya "gece yarısına kadar bekleyeceğiz" dedi, Ukrayna'dan olumlu yanıt geldi! İkinci müzakere bu akşam
14:45 'Oğlum' yeni bölümüyle bu akşam ekranlarda! Zeynep oğluyla bağ kurabilecek mi?
14:43 Yanan evinden kuşları ve ölen oğlunun fotoğraflarını kurtarmak istedi! Canından oldu
14:34 İtalya'dan "Rusya'ya" şaka gibi yaptırım: Dostoyevski de yasaklandı
14:30 Nikahtan önce anne olmak istediğini söylemişti! Gökçe Bahadır'ın hamile olduğu iddia edildi
14:11 Kız öğrencisini taciz ettiği iddiasıyla tutuklanmıştı! O müdür, kamera kayıtları izlenince serbest bırakıldı
14:08 Rusya'nın en büyük destekçisi Belarus'a, AB'den yaptırım yağmuru! İhracat yapması yasaklanacak
14:06 Futbol sahalarında böyle eylem görülmedi: Hakem hatalarına karşı gözlerini kapattılar
14:05 Kaderin böylesine... Babasının cenazesinde kalp krizi geçirdi, bir gün sonra babasının yanına gömüldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.03.2022 15:12:16. #1.11#
SON DAKİKA: Kestel Belediyesi'nden hayvan üreticisine büyük destek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement