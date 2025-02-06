Türkiye genelinde binlerce şubesi bulunan KFC ile Pizza Hut markalarının işletmecisi İş Gıda, 7,7 milyar liralık borç nedeniyle geçtiğimiz hafta konkordato ilan etti. Korkordatonun ardından 7 bini aşkın işçinin çalıştığı şirketin İstanbul Kavacık'taki genel merkezi önünde eylem yapıldı.
Genel merkez önünde toplanan 500'ü aşkın işçi, haklarının ödenmesini istedi. Mağdur edildiklerini belirten işçiler, oyalandıklarını belirterek, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na çağrıda bulundu.
Problemlerinin haftalardır çözülmediği, sorunun kaynağının da kendilerinin olmadığını kaydeden işçiler, "Ailesiyle birlikte yaklaşık 25 bin insanın mağduriyete ve açlığa terkedilmesini nasıl seyredebiliyorsunuz? Çoluk-çocuğumuzun geleceğini, yıllara dayanan emeğimizin değerini kimseye bırakmayacağımızı kamuoyuyla paylaşıyoruz" dedi.
Son Dakika › Ekonomi › KFC ve Pizza Hut işçileri eylemde - Son Dakika
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