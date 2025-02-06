KFC ve Pizza Hut işçileri eylemde - Son Dakika
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Ekonomi

KFC ve Pizza Hut işçileri eylemde

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Konkordato ilan eden İş Gıda'ya bağlı KFC Türkiye ve Pizza Hut bünyesinde çalışan işçiler, şirketin İstanbul'daki genel merkezinin önünde eylem yaptı.

06.02.2025 19:34
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Türkiye genelinde binlerce şubesi bulunan KFC ile Pizza Hut markalarının işletmecisi İş Gıda, 7,7 milyar liralık borç nedeniyle geçtiğimiz hafta konkordato ilan etti. Korkordatonun ardından 7 bini aşkın işçinin çalıştığı şirketin İstanbul Kavacık'taki genel merkezi önünde eylem yapıldı.

PİZZA HUT VE KFC İŞÇİLERİ EYLEMDE

Genel merkez önünde toplanan 500'ü aşkın işçi, haklarının ödenmesini istedi. Mağdur edildiklerini belirten işçiler, oyalandıklarını belirterek, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na çağrıda bulundu.

"ÇOLUK ÇOCUĞUMUZUN GELECEĞİNİ KİMSEYE BIRAKMAYACAĞIZ"

Problemlerinin haftalardır çözülmediği, sorunun kaynağının da kendilerinin olmadığını kaydeden işçiler, "Ailesiyle birlikte yaklaşık 25 bin insanın mağduriyete ve açlığa terkedilmesini nasıl seyredebiliyorsunuz? Çoluk-çocuğumuzun geleceğini, yıllara dayanan emeğimizin değerini kimseye bırakmayacağımızı kamuoyuyla paylaşıyoruz" dedi.

KFC ve Pizza Hut işçileri eylemde

İş Dünyası, İstanbul, 3-sayfa, Ekonomi, Türkiye, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi KFC ve Pizza Hut işçileri eylemde - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (14)

  • Mehmet Akın:
    adaletin olmadığı ülkede yabancı yatırımcı durmazda, gelmez de akp iktidarda kaldıkça bu daha iyi günlerimiz 40 46 Yanıtla
  • İbrahim ozturk:
    soğuk su için reco zenginin yanında bahço apo nun 50 33 Yanıtla
  • Apple User:
    helal et satmamanın sonucu() 13 33 Yanıtla
  • Esentepe:
    Bojkotta devam!! cikin ulkemizden istemiyoruz!! 41 4 Yanıtla
  • Mazlum Arslan:
    Kfc pişmanlık hak yiyen firma 36 7 Yanıtla
  • Kerim Ayrıç:
    bu daha buzdağının görünen yüzü çinliler bile fabrika kuracak kendi adamlarını çalıştıracak şaka gibi bizde Suriyelileri getirelim 11 13 Yanıtla
  • Feti Özay:
    özel şirket iflas açiklamıs devlet kayyum atayacak sirketin borclarini ve alacaklarini tahsil edecek. 6 2 Yanıtla
  • BARANSEL ÜLGER ANKARALI EFE:
    nasıl bir işletme 0 1 Yanıtla
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