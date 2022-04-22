Kibar Gönüllüleri'nden Tuzla Mimar Sinan İlkokulu'na yeni atölye - Son Dakika
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Kibar Gönüllüleri'nden Tuzla Mimar Sinan İlkokulu'na yeni atölye

22.04.2022 12:57
Kibar Gönüllüleri'nden Tuzla Mimar Sinan İlkokulu'na yeni atölye

Kurumsal sosyal sorumluluk (KSS) çalışmalarının odak alanını "Eğitim ve Çocuk" üzerine konumlandıran Kibar Gönüllüleri, 2019 yılında desteklemeye başladığı Tuzla Mimar Sinan İlkokulu'nda kurduğu atölye sınıflarına bir yenisini daha ekledi.

Kurumsal sosyal sorumluluk (KSS) çalışmalarının odak alanını "Eğitim ve Çocuk" üzerine konumlandıran Kibar Gönüllüleri, 2019 yılında desteklemeye başladığı Tuzla Mimar Sinan İlkokulu'nda kurduğu atölye sınıflarına bir yenisini daha ekledi.

Kibar Holding açıklamasına göre, Kibar Gönüllüleri daha önce Tuzla Mimar Sinan İlkokulu'nda açtığı 3 etkinlik sınıfıyla Anadolu Yakası Bölgesindeki devlet okulları arasında bir ilki gerçekleştirmişti.

Kibar Gönüllüleri okulun bahçesinde ayrı bir birim olarak açılan yeni atölye sınıfını 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında öğrencilerle buluşturdu.

2 binin üzerinde öğrencinin öğrenim gördüğü Tuzla Mimar Sinan İlkokulu'nda ilk etkinliğini 2019 yılında Sevimli Panda tiyatro oyunu etkinliği ile başlatan Kibar Gönüllüleri, Tuzla Mimar Sinan İlkokulu'nda bugüne kadar 60 gönüllüsüyle birlikte 12 ayrı etkinlikte 532 saatlik gönüllülük faaliyeti gerçekleştirdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kibar Holding Üst Yöneticisi (CEO) Haluk Kayabaşı, Kibar Holding olarak 50 yıldır yaşadıkları topluma fayda sunan çalışmalara imza attıklarını belirterek, uzun yıllardır kurumsal sosyal sorumluluk odaklarında çocuk ve eğitim konularının yer aldığını ifade etti.

Kayabaşı, "Kibar Holding ve grup şirketlerinde görev yapan her kademeden gönüllümüzün katılımıyla hayata geçirdiğimiz 'Kibar Gönüllüleri' bu kapsamda çocukların hayatına dokunan başarılı çalışmalar yapıyor. Bugün üç yıldır gerçekleştirdiğimiz çalışmalarımıza bir yenisini daha ekledik. Çocuklarımızın dersleri dışında yeni beceriler edineceği, hoş ve güzel vakitler geçireceği bir yapıyı kurduğumuz için çok mutluyuz." değerlendirmesinde bulundu.

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Kibar Holding, Atölye, Çocuk, Tuzla, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Kibar Gönüllüleri'nden Tuzla Mimar Sinan İlkokulu'na yeni atölye - Son Dakika


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