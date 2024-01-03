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Kıdem tazminatı tavanı, yaşlılık ve engellik aylıkları arttı! İşte yeni ücretler - Son Dakika
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Kıdem tazminatı tavanı, yaşlılık ve engellik aylıkları arttı! İşte yeni ücretler

Memur zammıyla birlikte kıdem tazminatı tavanı, yaşlılık aylıkları ve engelli maaşları da belli oldu. Buna göre 2024'te kıdem tazminatı tavanı 35 bin 58 liraya çıkarken, 65 yaş aylığı ise 3 bin 504 liraya çıktı. Yüzde 70 ve üzerinde engeli bulunanların aylığı ise 4 bin 195 lira oldu.

03.01.2024 - 11:48,  Güncelleme: 12:00
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2023'ün son enflasyon rakamlarını bugün açıkladı. Buna göre enflasyon aralıkta yüzde 2,93 artarken, yıllık bazda ise yüzde 64.77'ye çıktı. Böylece SSK ve BağKur emeklilerinin zam oranı yüzde 37.5, memur ve memur emeklilerinin ise yüzde 49.25 oldu. Memur zammıyla birlikte kıdem tazminatı tavanı, yaşlılık ve engelli aylıkları da belli oldu. İşte kalem kalem yeni ücretler...

KIDEM TAZMİNATI TAVANI 35 BİN LİRAYA ÇIKTI

Memur zammıyla birlikte kıdem tazminatı tavanı da değişti. Tavan ücret yüzde 49.25'lik artışla23 bin 489 liradan 35 bin 58 liraya yükselmiş oldu.

YAŞLILIK VE EVDE BAKIM AYLIKLARI NE KADAR OLDU?

Memur zammıyla 65 yaş aylığı, engelli maaşları ve evde bakım ücretleri de değişti. 65 yaş aylıları yüzde 49.25'lik artışla 2 bin 348 liradan 3 bin 504 liraya çıktı. Evde bakım maaşları ise 5 bin 97 liradan 7 bin 607 liraya yükseldi.

ENGELLİ AYLIKLARI NE KADAR OLDU?

Yüzde 40-69 arasında engeli bulunanların aylıkları 1.874 liradan 2.796 liraya, yüzde 70 ve üzeri engelli aylığı alanların aylıkları ise 2 bin 811 liradan 4 bin 195 liraya çıktı.

Kıdem tazminatı tavanı, yaşlılık ve engellik aylıkları arttı! İşte yeni ücretler
YORUMLAR (1)
  • Serkan Basar: allahım ne artış ne artış artık ev ve araba için de birikim yapılabilir :) Yanıtla 20 5

Memur, Gündem, Finans, Ekonomi, Son Dakika

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SON DAKİKA: Kıdem tazminatı tavanı, yaşlılık ve engellik aylıkları arttı! İşte yeni ücretler - Son Dakika
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