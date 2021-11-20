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Kiğılı, İtalya'daki 14'üncü mağazasını Bolonya kentinde açtı - Son Dakika

Kiğılı, İtalya'daki 14'üncü mağazasını Bolonya kentinde açtı

20.11.2021 10:03
Kiğılı, İtalya'daki 14'üncü mağazasını Bolonya kentinde açtı

Türkiye'nin önde gelen giyim markası Kiğılı, İtalya'nın Bolonya kentinde satış mağazasını düzenlenen törenle açtı.

Türkiye'nin önde gelen giyim markası Kiğılı, İtalya'nın Bolonya kentinde satış mağazasını düzenlenen törenle açtı.

Yurt dışında 51 ülke, 50 mağaza, 83 franchise ile faaliyet gösteren Kiğılı, İtalya'da 14'üncü satış noktasını açarak, Avrupa'daki etkinliğini artırma yolunda bir adım daha attı.

Bolonya'nın merkezi caddelerinden Via Guglielmo Marconi'de yer alan yeni Kiğılı mağazasının açılışı görkemli bir törenle yapıldı.

Açılışa, Kiğılı Üst Yöneticisi (CEO) Hilal Suerdem, Kiğılı'nın eylül ayında sponsorluk anlaşması imzaladığı İtalya Basketbol Birinci Ligi (Serie A) takımlarından Kiğılı Fortitudo Bologna Takımı Başkanı Christian Pavani, Kiğılı Fortitudo Bologna takım antrenörü Antimo Martino ve takım oyuncuları başta olmak üzere Bolonya kentinin iş, sanat, spor ve moda dünyasından çok sayıda davetli katıldı.

Suerdem, konuklarıyla beraber mağazanın açılış kurdelesini kesti.

Kiğılı Üst Yöneticisi Suerdem, yaptığı açıklamada, "Modanın kalbi İtalya'da, Bolonya'da ilk mağazamızı açtık. İtalya'da 4 tane konsept mağazamızı tamamladık. 10 adet de Coin departman storelarının içinde korner mağazalarımız mevcut. İtalya'da büyüme hedeflerimiz var. Markamızı burada geliştireceğiz." dedi.

Suerdem, sponsoru oldukları Kiğılı Fortitudo Bologna takımının da ligde iyi gittiğini belirterek, "Türk'ün bayrağını modanın kalbine dikeceğiz. Bu yüzden Fortitudo Bologna takımına ismimizi verdik. Kiğılı Fortitudo Bologna oldu. Çok ciddi maçlar yapıyoruz, başarılı da gidiyor. Seyirci tezahürat yaparken, Kiğılı Fortitudo diye bağırıyor. Bu bizi çok heyecanlandırıyor. Bir Türk markasının hem de kendi markamızın bu şekilde anılması bizi çok mutlu ediyor, haz veriyor ve bu işi büyütmekle alakalı çok ciddi hedeflerimiz var." diye konuştu.

Kiğılı Fortitudo Bologna Takımı Başkanı Pavani de, "Bugün burada son derece olumlu güzel bir hava var. Kendi taraftarlarımıza da buradan alışveriş yapmalarını tavsiye ediyorum, çünkü çok güzel bir mağaza. Sıcaklığımızın ne anlama geldiğini gösterirsek, şu anda bizim için çok önemli olan bu sponsorluk için son derece belirleyici olur. Bu çok güzel bir birliktelik. Kiğılı'nın yönetimi üst düzey, son derece memnunuz. Bizim için Kiğılı markasına sahip olmak bir gurur vesilesi." ifadelerini kullandı.

İtalya Serie A, Türkiye, Bologna, İtalya, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Kiğılı, İtalya'daki 14'üncü mağazasını Bolonya kentinde açtı - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Kiğılı, İtalya'daki 14'üncü mağazasını Bolonya kentinde açtı - Son Dakika
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