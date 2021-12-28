Kılıçdaroğlu bankaların adı vererek paylaştı: 20-22 Aralık arasında 19,1 milyar dolar satış yapıldı

Gazetelerin Ankara temsilcileriyle bir araya gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na (İBB) yönelik başlatılan "terör teftişi" yapılmasının "gündemi değiştirme çabası olduğunu' belirten Kılıçdaroğlu, "Hazmedemedikleri için saldırıyorlar" dedi. Kılıçdaroğlu ayrıca, 20-22 Aralık arasında kamu bankalarından 19,1 milyar dolar satış yapıldığını söyledi.

"ARAŞTIRMA ÖNERGEMİZE EVET DEMELİ"

Gazetelerin Ankara temsilcileriyle bir araya gelen Kılıçdaroğlu, özetle şunları söyledi:

Dolardaki sert çıkış ve düşüşün topluma bir maliyeti oldu. İç güçlerin soygunu Erdoğan eliyle gerçekleştirildi. Grup başkanvekillerimiz bir araştırma önergesi verdi. İktidar, "Biz soygun yapmadık, CHP doğru söylemiyor" diyorsa bu önergeye "evet" demek zorunda. Fiyat istikrarını sağlamak Merkez Bankası'nın görevi. Ama Cumhurbaşkanlığı'nda Fiyat İstikrarı Komisyonu kurulup bu görev ona verildi. O da bir kere bile toplanmadı. Devlette fiyat istikrarını sağlayacak mekanizma yok. Görevli kurum şu an felç edilmiş. Doların 18 küsurlara çıkışı ve inişinin bir maliyeti oldu. Soygun oldu. Bu soygun Erdoğan eliyle gerçekleşti. Erdoğan'a yöneltmek için 11 soru hazırladık. İktidar 'Biz soygun yapmadık' diyorsa bu konudaki araştırma önergemize evet demeli.

"MİLLET AÇIKÇA SOYULDU"

Erdoğan 22 Kasım'da kurdaki artışa, "Mandacı iktisatçıların reçetelerine itibar etmiyoruz" dedi. 3 Aralık'ta Çin modelini esas aldıklarını söyledi. Sonra "Ekonomik Kurtuluş Savaşı veriyoruz" dedi. Ama 13 Aralık'ta Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Dışarıdan bir saldırı yok" dedi. Orada şöyle dikkat çeken bir ifade var: "Millet dış güçlere odaklanmışken iç güçler tarafından soyulduk." Aynen öyle. Bu millet açıkça soyuldu.

"KİMSE PARA BOZDURMAMIŞ, TERSİNE VATANDAŞ DÖVİZ ALMIŞ"

20 Aralık gecesi VakıfBank 1 milyar dolar bozdurduğunu açıkladı. Ama BDDK kayıtlarına bakıyorsunuz, kimse para bozdurmamış, tersine vatandaş döviz almış. 22 Aralık akşamına kadar VakıfBank 4.5 milyar dolar, Halkbank 3.6 milyar dolar, Ziraat Bankası 6.5 milyar dolar, Merkez Bankası arka kapısından da 4.5 milyar dolar, toplam 19.1 milyar dolar satış yapıldı. Erdoğan daha sonra "Nas neyi gerektiriyorsa onu yapacağım" dedi ama yapmadı. Türk Lirası'nı Amerikan Doları'na himmet etti. Bakan Nebati "Büyük finansörler bu işin nasıl döneceğini bilirler" dedi. Ama çarpılan kim oluyor? Küçük yatırımcılar. Şimdi kara kara düşünüyorlar. Bir iki gün içinde büyük bir soygun yapıldı ve Erdoğan'la arkadaşlarının talimatıyla gerçekleşti. Kurun yukarı çıkıp düşmesi Erdoğan'ın para kazanmasıyla alakalı. Saray çevresi belli kişilere olağanüstü avantajlarla Hazine'nin soyulmasını sağladı. Kazanan Erdoğan ve ailesi oldu.

"O GECE DÖVİZLERİ KİM SATTI?"

CHP Genel Başkanı, Ankara temsilcileri ile görüşmesinde CHP Meclis Grubu'nun üzerinde çalıştığı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yanıtlanması talebiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunacağı soru önergesini de paylaştı:

1- Erdoğan, 22 Kasım'da, döviz kurlarındaki artışı "kurdaki rekabet gücü" olarak değerlendirdi. Dolar kuru 11 lira 5 kuruş idi. Erdoğan kendisine "tedbir al" diyen iktisatçıları dinlemedi? Doların 18 lira 33 kuruşu görmesini neden bekledi? Bu politikadan bir gecede neden vazgeçildi?

2- Erdoğan'ın açıkladığı "Çin modelini", 3 Aralık'ta Hürriyet manşet yaptı. O gün dolar kuru 13 lira 43 kuruş idi. Liranın değerini düşürerek, milleti fakirleştirerek, ucuz iş gücü haline getirmeyi amaçlayan bu modelden neden vazgeçildi?

3- Erdoğan, döviz artışını sürekli dış güçlere bağladı. Yeni Hazine Bakanı Nureddin Nebati, "dış güçler yok!" dedi. O gün, dolar kuru 13 lira 86 kuruş idi. Erdoğan doları, 8 lira 31 kuruştan, 18 lira 33 kuruşa kadar getiren güçlere neden sessiz kaldı? Millet iç güçler tarafından bir gecede soyuldu.

4- Erdoğan'ın 20 Aralık'ta yaptığı açıklamalarının gecesinde, Ziraat Bankası Genel Müdürü, "1 milyar dolar civarında bir para bozduruldu" dedi. BDDK'ya ait rakamlar ise aksine vatandaşın 218 milyon dolar döviz aldığını gösteriyor. Bu durumda o gece o dövizleri kimler sattı?

5- Sicili kabarık Amerikalı Finans şirketi J.P Morgan 18 Aralık'ta müşterilerine, "Türk Lirası için yeni algoritma emri almayacağını, eski emirlerin de en kısa sürede iptal edilmesi" tavsiyesinde nasıl bulunabildi? Bu finans şirketi 20 Aralık gecesi olacaklardan, nasıl haberdar oldu? Şirkete "Türkiye'de danışmanlık yapma" izni neden verildi?

''NEDEN TÜRK LİRASI'NA DOLAR ÜZERİNDEN FAİZ ARTIŞI YAPTIN?''

6- 6- 21 Aralık sabahtan 22'si akşamına kadar Merkez Bankası'nın arka kapısından 4,5 milyar dolar, toplamda 19,1 milyar dolar satıldı. Eğer Erdoğan bu rakamlara "doğru değil" diyecekse, araştırma önergemize kabul oyu verir.

7- Merkez Bankası'nın net döviz rezervleri 17 Aralık itibariyle, -46,7 milyar dolar. Yani kasada tek sent yok. Milletin kendisine emanet ettiği bankasına ait olmayan rezervleri arka kapıdan hangi kanuna, hangi kurala dayanarak sattı?

8- Erdoğan, 20 Aralık'tan bir gün önce "faiz indirmeye devam edeceğim, Ben Müslüman'ım naslar neyi gerektiriyorsa onu yapmaya devam edeceğim" dedi. Madem Müslüman'dın, neden Türk Lirasına dolar üzerinden faiz artışı yaptın?

9- Özel bankaların ödeyeceği faiz bile Hazine'nin sırtına yüklendi. Acaba bu hangi dinin kitabında var? 84 milyonu kefil yapmak, hangi dinde caiz?

10- Merkez Bankası'nın faizi Eylül'den bu yana 19'dan 14'e indi. Hazine'nin borçlanma faizi 17'lerden 23'lere çıktı. Bu faiz lobilerinin isteğinin gereği mi?

11- Erdoğan, yaptığı operasyonla fakirden aldı, zengine verdi. Bu küçük yatırımcıları neden çarptın Erdoğan? Milletin alın terine, emeğine köpük deyip, neden bir gecede hüplettin?