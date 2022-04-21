Kılıçdaroğlu gaz lambasında canlı yayın yaptı: Eşimle birlikte bir hafta karanlıkta kalacağız - Son Dakika
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Kılıçdaroğlu gaz lambasında canlı yayın yaptı: Eşimle birlikte bir hafta karanlıkta kalacağız

21.04.2022 21:21

3 ay boyunca ödemediği faturalarının toplamı 1.030 lirayı bulmasıyla bugün elektriği kesilen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, gaz lambasıyla aydınlattığı evinden Twitter üzerinden canlı yayın yaptı. 1 hafta boyunca eşiyle birlikte karanlıkta kalacağını söyleyen Kılıçdaroğlu, "Sevgili halkım adalet için kilometrelerce yol yürüdüm, halkımın acısını yaşamak için şimdi de karanlıkta oturacağım. Ben ne ağzında gümüş kaşıkla doğdum ne de sonradan saraylara yerleşip sefa içinde yaşadım" dedi.

Chp Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz şubat ayında art arda gelen elektrik zamlarını protesto etmek amacıyla faturalarını ödemeyeceğini açıklamıştı. CHP lideri, "Erdoğan 31 Aralık'ta imzaladığı zamları geri çekinceye kadar ben hiçbir elektrik faturamı ödemeyeceğim" ifadelerini kullanmıştı.

"EYLEMİM SİVİL İTAATSİZLİK ÇAĞRISI DEĞİLDİR"

Kılıçdaroğlu bugünse sosyal medya hesabından bir video paylaşarak evinin elektriğinin kesildiğini açıkladı. Kılıçdaroğlu açıklamasında "Eşimden az önce haber geldi, bugün elektriğimizi kesmişler. Buna maruz kalan milyonlar için çıktım bu yola. Bu eylemim bir sivil itaatsizlik çağrısı değildir. Bir direniştir. Eylemim ülkenin karanlıkta kalan ailelerine, çocuklarına ses olmak içindir" dedi.

TOPLAM BORÇ 1.030 LİRA

Öte yandan Kılıçdaroğlu'nun evinin elektriğinin kesilmesinin ardından toplam borcun ne kadar olduğu merak edildi. CHP liderinin üç aylık birikmiş elektrik borcunun 1.030 TL olduğu öğrenildi.

GAZ LAMBASIYLA AYDINLATTIĞI EVİNDE CANLI YAYIN YAPTI

Elektriğinin kesilmesi sonrasında gaz lambasıyla aydınlattığı evinde Twitter üzerinden canlı yayın yapan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu dikkat çeken ifadeler kullandı.

"AĞZIMDA GÜMÜŞ KAŞIKLA DOĞMADIM"

Kılıçdaroğlu, "Adalet için bu ülkede kilometrelerce yol yürüdüm. Şimdi de halkımın acısını yaşamak için 1 hafta karanlıkta oturacağım. Ben ne ağzımda gümüş kaşıkla doğdum ne de sonradan saraylara yerleşip sefa içinde yaşadım" diye konuştu.

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Son Dakika Ekonomi Kılıçdaroğlu gaz lambasında canlı yayın yaptı: Eşimle birlikte bir hafta karanlıkta kalacağız - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kılıçdaroğlu gaz lambasında canlı yayın yaptı: Eşimle birlikte bir hafta karanlıkta kalacağız - Son Dakika
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