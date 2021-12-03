Kılıçdaroğlu'nu içeri almayan TÜİK, Twitter hesabını yorumlara kapattı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) aylık yüzde 3,51, yıllık da yüzde 21,31 olarak açıkladığı enflasyon nedeniyle tepkilerin odağına yerleşti. Kurumun açıkladığı verilere göre politika izlendiğini ifade eden CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve kurmayları bilgi almak için Türkiye İstatistik Kurumu'na (TÜİK) gitti, fakat randevu verilmediği gerekçesiyle heyet TÜİK binasına alınmadı. Ardından Kılıçdaroğlu, TÜİK'in önünde açıklama yaparak TÜİK'in açıkladığı rakamlara güvenmediği belirtti.

"TÜRKİYE'NİN NEREYE GELDİĞİNİ GÖSTERMEK AÇISINDAN ÖNEMLİ BİR TABLODUR"

"Bu tabloyu cumhuriyet tarihinde hiç görmedik" diyen Kılıçdaroğlu, "Değerli basın mensupları Türkiye İstatistik Kurumu, Cumhuriyet'in önemli kurumlarından birisidir. Bu kurumun rakamları 84 milyon vatandaşımızı ilgilendirir. Bu rakamlar üzerine siyasal partiler, ekonomik çevreler politikalar oluştururlar ve düşüncelerini paylaşırlar. Dün TÜİK'ten randevu istedik. Gelen arkadaşlarımızın tamamı maliyede çalışan arkadaşlarımız. Buraya sağlıklı ve tutarlı bilgiler almaya geldik. Randevu vermeyeceklerini ifade ettiler. TÜİK'in internet sitesindeki metinde 'Bilgiye nasıl erişilir yazılır. Bilgi almak istiyorsanız, bölge müdürlüklerimize ya da Ankara'daki merkez teşkilatımıza gelebilir ve bilgi alabilirsiniz' diyor. Biz de kendi internet sitelerinde yazılı olan davete uyarak geldik ve bilgi almak istedik. Şimdi bu tablo aslında Türkiye'nin nereye geldiğini göstermek açısından önemli bir tablodur. Devletin bilgileri, devletin sahip olduğu bilgiler ve bu bilgilerin nasıl toplandığına ilişkin açıklamalar, ana muhalefet partisine yapılmak istenmiyor." dedi.

"BU RAKAMLAR GÜVEN VERMİYOR"

Kılıçdaroğlu açıklamalarının devamında şu ifadeleri kullandı:

Değerli arkadaşlar, burası enflasyon oranlarını açıklıyor. Bugün aylık ve yıllık enflasyon açıklandı. Bu rakamlar güven vermiyor. Tüm vatandaşlarıma açık ve net söylüyorum. Markete gittiğinizde enflasyon gerçekten bu seviyelerde mi diye bakın. Değerli arkadaşlar şunu açıkça ifade edeyim, CHP Genel Başkanı olarak milyonlarca işçinin ve emekçinin hakkını korumak benim temel görevimdir. İşçinin, memurun, emeklinin hakkını korumak benim görevimdir. Benim görevim budur. Bu rakamlar, memura, işçiye, emekliye daha az pay verilmesi anlamına geliyor. Böyle bir tabloya ben sessiz kalırsam, o zaman neden siyaset yapıyorum.

"BU VERİLERİ NEREDEN ALDINIZ?' DİYE SORACAKTIM"

Memurun hakkını, emeklinin hakkını savunmak için buradayım. Siz rakamları küçük gösteriyorsunuz. Bu verileri nereden aldınız, hangi mağazadan aldınız diye soracaktım. TÜİK, devlet kurumu olmaktan çıkmış ve Saray kurumu haline gelmiştir. TÜİK'te çalışan arkadaşları şunu unutmasın, hepinizin tabi olduğu yasa devlet kanunları yasasıdır. Bu bina, vatandaşların ödediği vergilerle yapıldı."

TÜİK, TWİTTER HESABINI YORUMLARA KAPATTI

Kılıçdaroğlu'nun bu hareketinin ardından TÜİK'e tepkiler yükselirken kurum Twitter hesabındaki yorumlara kısıtlama getirildiği görüldü. Türkiye İstatistik Kurumu'nun Twitter hesabı @tuikbilgi'ye yorum yapmak isteyenler "@tuikbilgi adlı kullanıcının bahsettikleri yanıtlayabilir" uyarısı aldı. Bazı kullanıcılar ise TÜİK'e tepki göstererek "Adamlar sanal dünyada da içeri almıyorlar kimseyi" tepkisini gösterdi.