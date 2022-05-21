Kilosu 400 TL, milyonlarca arı 100 gramını bir günde topluyor

Türkiye'nin bal üretiminde ilk sıralarda yer alan ve 34 tane bal ormanı bulunan Mersin'de, milyonlarca arının gram gram topladığı, kilogram fiyatı 400 TL'ye kadar çıkabilen polende sezonun ilk hasadı gerçekleştirildi.

Türkiye'de arıcılıkta ilk 5'de yer alan Mersin'de 34 noktaya geçtiğimiz yıllarda Tarım ve Orman Bakanlığı koordinesinde bal ormanı kuruldu. Kurulan bal ormanları sayesinde kaliteli ve doğal bal üretimi sağlanırken, son yıllarda içerisinde barındırdığı vitamin ve protein nedeniyle polen üretimi de arttı. Bu yıl da havaların ısınması ve çiçek mevsiminin başlamasıyla arılar, üretime başladı. Diğer bal ormanlarında olduğu gibi Erdemli Karahıdırlı'da da milyonlarca arı polenleri toplamak için bir gün boyunca mesai harcıyor. Kovanda toplanan polenler, arıcılar tarafından toplanarak talebe göre satışa gönderiliyor. Sezonunda kilogram fiyatı 300 ile 400 TL arasında satılan ve toplanması başlayan polenler, hem üreticinin yüzünü güldürüyor hem de sağlıklı gıda olarak sofralara beliyor.

"Bal ormanı 36'ya çıkacak"

Bakanlık tarafından Mersin'de 34 bal ormanı kurulduğunu anımsatan İl Tarım ve Orman Müdürü Arif Abalı, "Bakanlığımız koordinesinde orman bölge müdürlüğümüz tarafından arıcıların hizmetine sunulmuş 34 bal ormanı var. Bu da önümüzdeki yıl 36 olacak, daha sonra da artış gösterecektir. Bulunduğumuz yerde de polen hasadı gerçekleştirdik. Bu gördüğünüz polen, binlerce arının bir günde yaptığı hasat, bu kadar. Gördüğünüz gibi arı ne kadar çok çalışmış, ne kadar çok verimli bir üretim gerçekleştirmiş" dedi.

"3 bin arıcı üretim yapıyor"

Mersin'in arıcılıkta ilk beşlerde olduğunu aktaran Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Adem Kurt, "Mersin Toroslar da kaliteli bal akımının olması, hem de sıfır rakımda sahilde olmasından dolayı gerçekten arıcılığa uygun bir kentimiz. Geçimini bundan sağlayan yaklaşık 3 bine yakın arıcımız var. Bir o kadar da hobi tarzı kendi yiyeceği balı üreten arıcı mevcut. Şimdi burada polen hasadı yapmaktayız, bu mevsimde. Rengarenk ve çok kaliteli. Burası zaten orman bakanlığımızın bize tahsis ettiği bal ormanı. Bu tür yerlerde konaklama yaparaktan hasatlarımızı elde etmekteyiz. Gerçekten arıcılıkta heves de, üretim de, kalite de hızla artmaktadır" ifadelerini kullandı

"100 gram polende milyonlarca arının emeği var"

Üreticilerden Celal Çay da "Mersin arıcılık için çok uygun bir bölge. Bizim bölgemizde neredeyse 4 mevsim nektar akımı var. Toroslar çok hızlı bir şekilde yükseldiği için bahar Torosların her yerine aynı anda gelmiyor. Önce şubat ayında eteğine geliyor, biz de arılarımızı şubatta eteğinde bulunduruyoruz. Sonra rakım yükseldikçe baharla birlikte kovanlarımızı hareket ettiriyoruz. Şu anda polen hasadı yapıyoruz. Son yıllarda özellikle pandemi sebebiyle polene aşırı bir talep arttı. Çünkü polenin içerisinde bir yığın vitamin var. Aynı zamanda protein var. Bir insan sadece polen yiyerek yaşayabilir. Polen ve suyu tüketerek yıllarca yaşayabilirsiniz. Özellikle son yıllarda gıda kıtlığı da konuşuluyor. Onun için bizim üretmiş olduğumuz bu ürünler, artık eskiye göre çok daha değerli. Gıda kıtlığında biz tüketicilerimize polen üreterek onlara bir nebze olsun destek veriyoruz. 100 gram polende milyonlarca arının emeği var. Bir günde üretebilirler, özellikle sabah saatlerinde, baharda 100 gram poleni bir koloni çok rahatlıkla toplayabilir" şeklinde konuştu.

Polenin kilogram fiyatının sezonunda olduğu için 300 ile 400 TL arasında olduğunu da belirten Çay, kışa doğru polenin azalmasıyla fiyatların yükseldiğini de kaydetti. - MERSİN