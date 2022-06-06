Milyonları ilgilendiren 3600 ek gösterge çalışmasının detaylarını Erdoğan açıklayacak! İşte yapılması beklenen zam oranı - Son Dakika
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Milyonları ilgilendiren 3600 ek gösterge çalışmasının detaylarını Erdoğan açıklayacak! İşte yapılması beklenen zam oranı

06.06.2022 12:39

Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Kabine toplantısı sonrasında 3600 ek gösterge çalışmasına ilişkin detayları açıklayacak. 5 milyona yakın memur ve memur emeklisini etkileyecek çalışmaya göre maaşlarda yüzde 25 artış olması bekleniyor. Çalışmanın ise Ocak 2023'te yürürlüğe gireceği öngörülüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün AK Parti Kızılcahamam kampının kapanış konuşmasında milyonların beklediği müjdeyi verdi. 3600 ek gösterge çalışmalarının tamamlandığını belirten Erdoğan, bugün saat 14.00'te toplanacak Kabine sonrasında detayları açıklayacağını duyurdu.

5 MİLYONU AŞKIN MEMUR VE EMEKLİYİ İLGİLENDİRİYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında, "Bilindiği gibi çalışan ve emekli memurlarımızla ilgili 3600 ek gösterge çalışmasını yürütüyoruz. Nihayet meclise sunma aşamasına getirdik. Yarınki Kabine toplantısının ardından bu hazırlığı detaylarıyla anlatacağım. Bugün sadece daha önce söz verdiğimiz 4 meslek grubunu değil 5 milyonu aşkın memur ve emeklinin meselesini çözdüğümüzün müjdesini paylaşmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

"MAAŞLARDA YÜZDE 20-25 ARTIŞ OLACAK"

Sosyal güvenlik uzmanı Özgür Kaya CNN Türk ekranlarında, 3600 Ek Gösterge ile maaşlarda yüzde 20-25 aralığında artış olacağını belirtti. Kaya, "3600 ek göstergeyle ilgili kritik gün. Bakanlıklar tarafından bütçeler ve teknik detaylar çalışıldı, raporlar sunuldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan 3600 ek göstergenin detaylarını anlatacak. Ek gösterge 4 ana meslek grubundan yola çıkılmıştı. Öğretmen, polis, hemşire, din görevlileri 3600 ek göstergeye ulaşmış olacaklar. Bu meslek gruplarının içinde 2200-2600'lü olanlar vardı. 3600'e kavuşmuş oldular.

Ek gösterge ile yüzde 20-25 aralığında maaşlarda artış meydana gelecek. Emeklilerin maaşları da düzenlemeye göre artış olacak. Emekli maaşı 5 bin lira olan polisin maaşı 1200-1300 lira yükselecek. Emekli ikramiyelerinde 40-50 bin lira artış getirecek. Emekli olacakların ikramiyeleri 25 yıllık memurun 200 bin liraysa 40 bin lira artacak ve 240 bin lira alacak. Bunları ortalama verilerden hesaplıyoruz. Kademe ve çalışma yılına göre maaşlar farklılık gösteriyor. Memur ve emekliler maaşlarının üstüne yüzde 20-25 koyarlarsa alacakları yeni maaşı hesaplayabilirler.

"2023'TE DEVREYE GİRMESİ BEKLENİYOR"

Emekli olan memurlar göstergeden kaynaklı fark almayacak. Yeni emekli olacak olan memurların tazminatına yansıyacak. Emekli olanların sadece maaşları artacak. 3600 ek göstergenin 15 Ocak 2023 tarihinde devreye girmesi bekleniyor.

"KAPSAMA DAHİL OLMAYANLARIN MAAŞLARINDA ARTIŞ OLACAK"

Ek gösterge kapsamında olmayan memurlar var. Onlarda ek gösterge uygulamasına gidilmeksizin maaşlarında artış meydana gelecek. Detaylarını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklayacak. Teknik detaylarını bakanlık ve sendikalar paylaşacak."

EK GÖSTERGE NEDİR?

Ek gösterge, kamu görevlilerinin çalışırken maaşlarını, emekli olduklarında ikramiye ve aylıklarını belirleyen en önemli kalemlerden biri. Ek gösterge rakamları unvan, hizmet sınıfı ve derecelere göre farklılık gösteriyor. Ek gösterge yükseldikçe emekli aylığı ve emekli ikramiyesi rakamı da yükseliyor.

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3600 Ek Gösterge, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Milyonları ilgilendiren 3600 ek gösterge çalışmasının detaylarını Erdoğan açıklayacak! İşte yapılması beklenen zam oranı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Milyonları ilgilendiren 3600 ek gösterge çalışmasının detaylarını Erdoğan açıklayacak! İşte yapılması beklenen zam oranı - Son Dakika
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