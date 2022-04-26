Kipaş Holding, "İç Denetim" ve "Öneri-Ödül" projelerinde başarılı çalışanlarını ödüllendirdi - Son Dakika
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Kipaş Holding, "İç Denetim" ve "Öneri-Ödül" projelerinde başarılı çalışanlarını ödüllendirdi

26.04.2022 11:35
Kipaş Holding, "İç Denetim" ve "Öneri-Ödül" projelerinde başarılı çalışanlarını ödüllendirdi

Kipaş Holding, "İç Denetim" ve "Öneri-Ödül" projelerinde başarılı olan çalışanlarını ödüllendirdi.

Kipaş Holding, "İç Denetim" ve "Öneri-Ödül" projelerinde başarılı olan çalışanlarını ödüllendirdi.

Şirketten yapılan yazılı açıklamaya göre, Kipaş Holding, projelerde başarı sağlayan çalışanlarına yönelik holdingin idari bina konferans salonunda tören düzenledi.

Kipaş Holding Yönetim Kurulu Üyesi Halit Gümüşer ile Kipaş Holding Genel Koordinatörü İlhan Altunay'ın katıldığı törende dereceye giren işletmelerin yöneticilerine kupa ve plaket, çalışanlara ise hediye çekleri takdim edildi.

Avrupa ve Türkiye'nin en büyük entegre iplik üretim tesislerine sahip olan ve 7 bine yakın çalışanıyla iplikten, dokumaya, denim kumaştan teknik tekstile kadar birçok aşamada faaliyet gösteren Kipaş Tekstil'in çalışanlarının emek ve projelerinin ödüllendirildiği bildirildi.

Üretimden, pazarlamaya tüm alanda mükemmelliği hedefleyen ve çalışanlarının önerilerini de referans alan Kipaş Tekstil'in ayrıca kendi bünyesinde kurduğu iç denetim ekiplerinin, holding bünyesindeki işletmeleri su, enerji, kimyasal yönetim, iş güvenliği, yangın, insan kaynakları, genel düzen, üretim, bakım, kalite ve verimlilik alanlarında denetleyerek sürdürülebilirlik puanlarını hesapladığı, süreç sonunda ise en yüksek 2 puanı alan işletmelerin çalışanlarına maddi değeri yüksek ödüllerin takdim edildiği belirtildi.

Öte yandan, Kipaş çalışanlarının getirdikleri önerilerin, yüksek deneyim ve tecrübeye sahip Öneri-Ödül Kurulu tarafından büyük bir titizlikle incelendiği, sistemin genel amacının ise müşteri memnuniyeti, işletmelerde verimliliğin artırılması, kalitenin ve çalışma ortamının iyileştirilmesi, maliyetlerin azaltılması gibi konularda mevcut durumun geliştirilmesine yönelik fikirlerin ortaya konmasını sağlayarak önerileri değerlendirmek ve uygun olanları projelendirerek hayata geçirmek olduğu kaydedildi.

Kipaş Holding, İç Denetim ve Öneri-Ödül projelerinde başarılı çalışanlarını ödüllendirdi
Kipaş Holding, İç Denetim ve Öneri-Ödül projelerinde başarılı çalışanlarını ödüllendirdi
Kipaş Holding, İç Denetim ve Öneri-Ödül projelerinde başarılı çalışanlarını ödüllendirdi
Kipaş Holding, İç Denetim ve Öneri-Ödül projelerinde başarılı çalışanlarını ödüllendirdi
Kipaş Holding, İç Denetim ve Öneri-Ödül projelerinde başarılı çalışanlarını ödüllendirdi

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Türkiye, Kipaş, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Kipaş Holding, 'İç Denetim' ve 'Öneri-Ödül' projelerinde başarılı çalışanlarını ödüllendirdi - Son Dakika


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