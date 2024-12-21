Kira desteği artırıldı - Son Dakika
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Ekonomi

Kira desteği artırıldı

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, kentsel dönüşüm kapsamında verilen kira desteğinin artırıldığını duyurdu. İşte İstanbul, Ankara, Antalya, Bursa, İzmir ve diğer büyükşehirlerde verilecek yeni kira desteği miktarı.

21.12.2024 16:07
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İstanbul'da kentsel dönüşüm projeleri temel atma töreninde konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum "Evi dönüşüme giren vatandaşlarımıza verdiğimiz aylık kira desteği 5 bin 500 liraydı. Biz şimdi aldığımız yeni bir kararla bu miktarı, 2025 yılında geçerli olmak üzere, 5 bin 500 liradan 8 bin liraya çıkarıyoruz" dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, kentsel dönüşüm kapsamında verilen kira desteğinin artırıldığını duyurdu. Ankara, Antalya, Bursa, İzmir'de kira desteği 4 bin 500 liradan 6 bin 500 liraya çıkarıldı. Kalan büyükşehirlerde 3 bin 750 liradan 5 bin 500 liraya, diğer tüm illerde ise 3 bin liradan 4 bin 500 liraya yükseldi.

Kira desteği artırıldı

Murat Kurum, İstanbul, Ekonomi, Antalya, Ankara, Gündem, Finans, İzmir, Bursa, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kira desteği artırıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • barış özcan:
    Bu millete yaranmakta zor, kentsel dönüşüme girmek demek, daire sahibi demek ,yani gariban değil. Ayrıca hiç vermeyebilir, müteahhitler vermiyor. En azından yarısını vermiş ve bu zaten en fazla 2 yıl sürecek. Sapla samanı karıştırmayın, konu olan kişilerin %75 i ev sahibi, gerisi zaten kira ödüyor. 10 4 Yanıtla
  • Mehmet Acar:
    8.000 bin TL nerede kira var 13 0 Yanıtla
  • Selim:
    Allah bildiği gibi yapsın sizi 8 3 Yanıtla
  • Apple User:
    çok değilmi? 7 2 Yanıtla
  • semih kurt:
    depremzedelerin ev sahibi kiralarina da bı el atsalar disarida 20 bin kira veriyoruz 7.500 TL aliyoruz 6 0 Yanıtla
  • yunus ilhanlı:
    Allah sizi o paralara mecbur etsin inşallah. insanlarla alay ediyorlar resmen. hem adamın evini al arsasından pay al hem kat maliki bir kaç kat çoğalt. sonrada kira desteği adına 96.000 tl yıllık ver. sadece bu ev taşıma ve yeni evin 1 kira yada ek depozitosunu karşılamıyor. milletle lütfen. dalga geçmeyin defolun gidin 2 0 Yanıtla
  • k K:
    8 bine ancak kiralik 20 tane tavuk icin kumes bulunuz. Yada 5 tane kecinin sigabilir ahir 2 0 Yanıtla
  • Zafer musaboğlu:
    Bu millete yaranmak ZOR DEĞİL İMKANSIZ 1 0 Yanıtla
  • Mehmet Bursalı:
    traci komik bir durum 8000 ne kiralaniyir 0 0 Yanıtla
  • Tuna güler:
    Geçen köpek kulübesi vardı 9500? ye 0 0 Yanıtla
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