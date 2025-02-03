Son dönemlerde artan kira fiyatları ve sabit kalan maaşlar arasındaki fark her geçen gün daha da açılıyor. Bu durum, ekonomik dengeleri ve yaşam standartlarını olumsuz yönde etkiliyor. Özellikle büyük şehirlerde yaşayan vatandaşlar bu durumdan daha çok etkileniyor. Uzmanlar, bu durumun çözülmesi için devletin ekonomik politikalarında düzenlemeye gitmesi gerektiğini belirtiyor.
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3.02.2025 11:36:08. #1.11#
SON DAKİKA: Kira ve maaşlar arasındaki makas açılıyor - Son Dakika
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