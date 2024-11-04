Kiracılar ve mülk sahipleri dikkat! Kiralarda tavan oran belli oldu - Son Dakika
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Ekonomi

Kiracılar ve mülk sahipleri dikkat! Kiralarda tavan oran belli oldu

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Ekim ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte kira zamlarında uygulanacak tavan oranı da belli oldu. Kiracıları yakından ilgilendiren bu oran yüzde 62.02 olarak gerçekleşti.

04.11.2024 10:18
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TÜİK, ekim ayı enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre; kiralarda tavan zam oranı yüzde 62.02 oldu.

Kira zamlarında uygulanacak tavan oranı ekonomik koşullar ve piyasa hareketlerine bağlı olarak belirleniyor. Bu konuda en son veri TÜİK'in açıkladığı ekim ayı enflasyonu oldu.

TÜİK'in bugün açıkladığı ekim ayı verilerine göre 12 aylık TÜFE artış ortalaması yüzde 62.02 olarak gerçekleşti. Dolayısıyla bu ay yenilenecek konut ve iş yeri kira kontratlarında zam tavanı yüzde 62.02 olacak. Kiracılar ve mülk sahipleri, belirlenen bu tavan oranına göre hareket edecekler.

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Temmuz ayına kadar 2 yıl boyunca konut kiralarında yüzde 25 zam tavanı uygulanmıştı. Bu uygulamanın kalkmasıyla zam tavanı daha önce olduğu gibi 12 aylık TÜFE ortalaması üzerinden hesaplanmaya başlandı.

Ekonomi, Finans, Emlak, Yaşam, Zam, Son Dakika

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