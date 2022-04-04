Kırıkkale'de çiftçilere 472 ton tohumluk dağıtılacak - Son Dakika
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Kırıkkale'de çiftçilere 472 ton tohumluk dağıtılacak

04.04.2022 11:59
Kırıkkale'de çiftçilere 472 ton tohumluk dağıtılacak

Kırıkkale'de "Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi" kapsamında, çiftçilere bu yıl 472 ton tohumluk dağıtılacak.

Kırıkkale'de "Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi" kapsamında, çiftçilere bu yıl 472 ton tohumluk dağıtılacak.

Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, İl Tarım ve Orman Müdürlüğünde düzenlenen tohum dağıtım töreninde, tarımla uğraşmanın düşük gayri safi milli hasılalara sahip milletlerin meşguliyetiymiş gibi yanlış bir algı olduğunu söyledi.

Bunun tam tersine gelişmiş devletlerin tarımı bir kenara bırakmadığını vurgulayan Tekbıyıkoğlu, "Biz de tarımı bir kenara bırakmayacağız, en güzel şekilde yapmaya çalışacağız. Tarımla uğraşmak bir millet için hem kalkınma vesilesi hem de milli güvenlik ve stratejik bir olgudur." diye konuştu.

Tekbıyıkoğlu, bu çerçevede Valilik ile Tarım ve Orman Bakanlığının bu projeye destek olmasıyla yaklaşık 3,5 milyon liralık bir bütçe ve yüzde 75 hibeyle tohum desteği faaliyetine başladıklarını dile getirdi.

Bu kapsamda bugün 123 üreticiye 10,4 ton çörekotu tohumu dağıtılacağını aktaran Tekbıyıkoğlu, "Yine yıl içinde, 125 çiftçimize 10 ton kadar kuru fasulye, 15 üreticimize 1750 kilogram yağlık ay çekirdeği, 300 çiftçimize 150 ton makarnalık buğday, 650 çiftçimize de 300 ton bisküvilik buğday tohumunu dağıtmaya gayret edeceğiz." dedi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Sırrı Yılmaz da "Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi" kapsamında İl Özel İdaresince sağlanan destekle hazırladıkları 5 yeni projeyle üreticilere yeni imkanlar sunduklarını belirtti.

Yeni projelerle 2022 yılında 1348 çiftçiye 472 ton tohumluk dağıtımı yapılacağını anlatan Yılmaz, 30 bin dekar yeni alanın üretime kazandırılacağını ifade etti.

Çiftçilerden Ejder Ateş ise geçen yıl kuraklıktan dolayı arpa ve buğdaydan verim alamadıklarını ancak buna rağmen çörekotundan zarar etmediklerini dile getirdi.

Konuşmaların ardından üreticilere çörekotu tohumu dağıtıldı.

Kırıkkale'de çiftçilere 472 ton tohumluk dağıtılacak
Kırıkkale'de çiftçilere 472 ton tohumluk dağıtılacak
Kırıkkale'de çiftçilere 472 ton tohumluk dağıtılacak
Kırıkkale'de çiftçilere 472 ton tohumluk dağıtılacak

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Tarımsal üretimde sertifikalı tohum ve toprak analizi desteklerinde düzenlemeye gidildi Tarımsal üretimde sertifikalı tohum ve toprak analizi desteklerinde düzenlemeye gidildi

Kırıkkale, Milli, Tohum, Tarım, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Kırıkkale'de çiftçilere 472 ton tohumluk dağıtılacak - Son Dakika


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