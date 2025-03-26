Kırmızı et üreticileri yeniden sıkı takibe alındı - Son Dakika
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Ekonomi

Kırmızı et üreticileri yeniden sıkı takibe alındı

Kırmızı et üreticileri yeniden sıkı takibe alındı

Türkiye'de son dönemde stokçuluk ve fahiş fiyat iddialarıyla gündeme gelen kırmızı ete ilişkin Ticaret Bakanlığı yeni denetimler başlattı. Bakanlık, hayvancılık sektöründe, maliyet unsurlarında belirgin bir artış olmaksızın stokçuluk yaparak spekülatif fiyat hareketliliğine yol açan bazı firmaların takibe alındığını bildirdi.

26.03.2025 09:22
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Kırmızı et üretimi yapan firmaların faaliyetleri, yetkililer tarafından yeniden sıkı bir şekilde denetlenmeye başlandı. Ticaret Bakanlığı, hayvancılık sektöründe, maliyet unsurlarında belirgin bir artış olmaksızın stokçuluk yaparak spekülatif fiyat hareketliliğine yol açan bazı firmaların takibe alındığını bildirdi.

Açıklamada şöyle denildi:

"Ticaret Bakanlığı tarafından, vatandaşlarımızın ürünlere ulaşmasını engelleyici faaliyetlerin bertaraf edilmesine ve caydırıcı önlemler alınmaya devam ederken, üretici, tedarikçi ve perakende işletmeler tarafından piyasada darlık yaratıcı, piyasa dengesini ve serbest rekabeti bozan fillere yönelik çalışmalarımız aralıksız sürdürülmektedir.

Et ve Süt Kurumu'nun temin ettiği kırmızı et Per-Der üyesi marketlerde bütün yurtta ve ESK mağazalarında düşük fiyatlarla ulaştırılırken, bazı üretici firmalarının fiyat arttırma girişimleri ihbar alınmıştır.

Bu çerçevede, hayvancılık sektöründe, maliyet unsurlarında belirgin bir artış olmaksızın stokçuluk yaparak spekülatif fiyat hareketliliğine yol açan ve tüketicilerin kırmızı ete fahiş fiyat ile ulaşmasına neden olan, mübarek Ramazan ayını fırsat bilen bazı firmalar, Ticaret Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından koordinasyon içinde hassasiyetle takibe alınmıştır.

20 İŞLETMEYE İNCELEME BAŞLATILDI

Kırmızı Ette İllerimizde Eş Zamanlı Denetimler Başlamış Olup, Fahiş Fiyat ve Stokçuluk Yapanlara İdari Yaptırımlar ve Mali Para Cezaları Tavizsiz Bir Şekilde Uygulanacaktır

Bu kapsamda, Ticaret Bakanlığı tarafından 8 ilimizde faaliyet gösteren toplam 20 işletme nezdinde inceleme ve denetim yapmak üzere Ticaret Bakanlığı Müfettişlerimiz görevlendirilmiş olup, 24.03.2025 Pazartesi sabahı erken saatte aynı anda kapsamlı denetimlere başlamışlardır ve halen devam etmektedir.

Ticaret Bakanlığı olarak firmalarımızı, ürünlerini tüketiciye maliyeti ile uyumlu fiyattan sunma konusunda hassasiyetle davranmaya davet ederken, stokçuluk yapanlar ve/veya fahiş fiyatla ürünlerini satmaya tevessül edenler hakkında Ticaret Bakanlığınca behemehal gerekli işlemler tesis edilecektir. Yapılan işlemler kamuoyuyla paylaşılacaktır."

Kırmızı et üreticileri yeniden sıkı takibe alındı

Ticaret Bakanlığı, Ekonomi Türkiye, Türkiye, Ekonomi, Sağlık, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kırmızı et üreticileri yeniden sıkı takibe alındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Serkan Yalçın:
    kimse alamıyor zaten biz at eşek etine talibiz 6 1 Yanıtla
  • Sernazze:
    burada yazı yazacağına çalış et yersin . Gerçi çalışıyorsun burada kötü yorum yapmak için para alıyorsun hırsız ve hain savunucuları 1 5 Yanıtla
  • Uuu bbb:
    hep yalan,akp yalani 2 2 Yanıtla
  • BURAK HANZADE:
    hala inanıyorlar kyunlar lan ineğin bile stokcu olduğuna inandınızda 22 yıldır szi beceren tosunun çkne inanmadınız 0 2 Yanıtla
  • Selim Kayisi:
    Geçen seferki işe yaramamış ki yine aynı işlemleri yapıp yine denetime giriyorlar. ramazanda 4 kere ete zam geldi. 0 0 Yanıtla
  • Şefik Can:
    en kısa zamanda et ve yumurta ithal edilmeli. Bayrama kadar fiyat artışı yoktu. Fırsatçı kaynıyor her yerden. 0 0 Yanıtla
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