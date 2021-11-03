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"Kırsal Kalkınma Yatırımlarının 2021-2022 Dönemi" başvurularının alınmasına başlandı - Son Dakika

"Kırsal Kalkınma Yatırımlarının 2021-2022 Dönemi" başvurularının alınmasına başlandı

03.11.2021 12:06

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Toplamda 1,3 milyar lira yüzde 50 hibe desteği vermeyi planladığımız Kırsal Kalkınma Yatırımlarının 2021-2022 dönemine ait başvurularını almaya başladık" ifadelerini kullandı.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Toplamda 1,3 milyar lira yüzde 50 hibe desteği vermeyi planladığımız Kırsal Kalkınma Yatırımlarının 2021-2022 dönemine ait başvurularını almaya başladık" ifadelerini kullandı.

Pakdemirli, konuya ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

Bakan Pakdemirli, paylaşımında toplam 1,3 milyar lira yüzde 50 hibe desteği vermeyi planladıkları "Kırsal Kalkınma Yatırımlarının 2021-2022 Dönemi"ne ait başvuruları almaya başladıklarını bildirdi.

Ekonomik yatırımlarda başvurunun 21 Ocak 2022 saat 23.59'da, kırsal alt yapı için ise başvurunun 17 Aralık 2021 saat 23.59'da sona ereceğini belirten Pakdemirli, şunları kaydetti:

"Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında 74'ten fazla makine ve ekipman yüzde 50 hibe desteği ile çiftçilerimize can suyu olmaya devam edeceğiz. Bu dönem mevcut çiftçilerimizin makine-ekipman ihtiyaçlarının karşılanması için KKYDP 2021-2022 dönem başvuruları, Altyapı A İş Planı kapsamında 300 bin liraya kadar yüzde 50 hibe desteği için başvurular başlamıştır. 40 bin liraya kadar olan makine ve ekipmanlara öncelik verilecektir. Bu dönem ilk defa proje başvurularında asil ve yedek liste açıklanacak, böylece daha fazla proje hayata geçmiş olacaktır."

Bekir Pakdemirli, Twitter, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi 'Kırsal Kalkınma Yatırımlarının 2021-2022 Dönemi' başvurularının alınmasına başlandı - Son Dakika Ekonomi


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