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Kırşehir'de çiçekçiye ilginç talep... Gül buketini dolarlara sardırdı - Son Dakika

Kırşehir'de çiçekçiye ilginç talep... Gül buketini dolarlara sardırdı

18.12.2021 16:18

Kırşehir'de çiçekçiye ilginç talep... Gül buketini dolarlara sardırdı Şaşkınlığını gizleyemeyen çiçekçi ilk kez dolarla gül buketi hazırladı Kırşehir'de yabancı uyruklu bir kişi, hazırlattığı çiçek buketine güllerle birlikte dolarda koydurdu.

Kırşehir'de çiçekçiye ilginç talep... Gül buketini dolarlara sardırdı

Şaşkınlığını gizleyemeyen çiçekçi ilk kez dolarla gül buketi hazırladı

KIRŞEHİR - Kırşehir'de yabancı uyruklu bir kişi, hazırlattığı çiçek buketine güllerle birlikte dolarda koydurdu.

Irak uyruklu müşterisinin "Dolarlı gül buketi istiyorum." talebi karşısında şaşkına dönen çiçekçi, hazırladığı çiçeği sosyal medyada paylaşınca gündem oldu. Müşterisinin talebi karşısında şaşkına dönen Çiçekçi Esra Büyükturan, "İlk defa böyle bir durumla karşılaşıyorum. Müşterimiz geldi. Eşine buket yaptırmak istediğini söyledikten sonra cebinden dolar çıkardı ve şaşkına döndüm. Dolarlarla buket istiyorum diyerek dolarları gül buketlerine tek tek sarmamızı istedi." dedi.

"Hazırlanan buketin üzeri kapatıldı"

Büyükturan, "Bir ara müşterimiz, dolarları bırakarak işinin olduğunu söyleyerek dışarı çıktı. Özenle tek tek buketleri dolarla donatıp hazırladım. Ortalama 11 bin lira değerinde 700 dolarlık buket hazırladıktan sonra buketlerin içerisine bir de altın hediye koyduk. Paranın hazırlanış sürecinde de yırtılmamasına özen gösterdik. Genellikle karşılaştığımız bir durum değil ben çok şaşırdım.11 Bin liralık buket hazırlayarak 100 lira kazandım." diye konuştu.

Kırşehir'de çiçekçiye ilginç talep... Gül buketini dolarlara sardırdı
Kırşehir'de çiçekçiye ilginç talep... Gül buketini dolarlara sardırdı
Kırşehir'de çiçekçiye ilginç talep... Gül buketini dolarlara sardırdı
Kırşehir'de çiçekçiye ilginç talep... Gül buketini dolarlara sardırdı

Kırşehir, Irak, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Kırşehir'de çiçekçiye ilginç talep... Gül buketini dolarlara sardırdı - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Kırşehir'de çiçekçiye ilginç talep... Gül buketini dolarlara sardırdı - Son Dakika
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