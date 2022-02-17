Üye Girişi
Kısa vadeli dış borç stoku yüzde 10,2 arttı - Son Dakika

Kısa vadeli dış borç stoku yüzde 10,2 arttı

17.02.2022 10:13
Kısa vadeli dış borç stoku yüzde 10,2 arttı

Aralık sonu itibarıyla, kısa vadeli dış borç stoku, 2020 yıl sonuna göre yüzde 10,2 oranında artışla 125,6 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Aralık sonu itibarıyla, kısa vadeli dış borç stoku, 2020 yıl sonuna göre yüzde 10,2 oranında artışla 125,6 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2021 yılı Aralık ayı Kısa Vadeli Dış Borç İstatistikleri'ni açıkladı. Buna göre, Aralık sonu itibarıyla, kısa vadeli dış borç stoku, 2020 yıl sonuna göre yüzde 10,2 oranında artışla 125,6 milyar dolar olarak gerçekleşti. Bu dönemde, bankalar kaynaklı kısa vadeli dış borç stoku yüzde 9,7 oranında azalarak 51,8 milyar dolar olurken, diğer sektörlerin kısa vadeli dış borç stoku yüzde 35,1 oranında artarak 47,8 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

Bankaların yurt dışından kullandıkları kısa vadeli krediler, 2020 yıl sonuna göre yüzde 15,3 oranında azalarak 11,5 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Banka hariç yurt dışı yerleşiklerin döviz tevdiat hesabı yüzde 0,2 oranında artarak 15,2 milyar dolar, yurt dışı yerleşik bankaların mevduatı da yüzde 18 oranında artışla 15,6 milyar dolar olarak gerçekleşti. Ayrıca, yurt dışı yerleşiklerin TL cinsinden mevduatları geçen yıl sonuna göre yüzde 38,5 oranında azalışla 9,4 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Diğer sektörler altında yer alan ithalat borçları, 2020 yıl sonuna göre yüzde 42,9 oranında artarak 42,5 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Borçlu bazında incelendiğinde, tamamı kamu bankalarından oluşan kamu sektörünün kısa vadeli borcu 2020 yıl sonuna göre yüzde 10,4 oranında azalarak 22,3 milyar dolar olurken, özel sektörün kısa vadeli dış borcu yüzde 14 oranında artarak 77,3 milyar dolar oldu.

Alacaklı bazında incelendiğinde, özel alacaklılar başlığı altındaki parasal kuruluşlara olan kısa vadeli borçlar yıl sonuna göre yüzde 1,7 oranında azalarak 63,9 milyar dolar, parasal olmayan kuruluşlara olan borçlar yüzde 26,3 oranında artarak 61,2 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. 2020 yıl sonunda 464 milyon dolar olan kısa vadeli tahvil ihraçları, 2021 Aralık sonu itibarıyla 460 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Aynı dönemde resmi alacaklılara olan kısa vadeli borçlar 30 milyon dolar olarak gerçekleşti.

2021 Aralık sonu itibarıyla, kısa vadeli dış borç stokunun döviz kompozisyonu yüzde 46,5'i dolar, yüzde 25,7'si euro, yüzde 8,7'si TL ve yüzde 19,1'i diğer döviz cinslerinden oluştu.

2021 Aralık sonu itibarıyla, orijinal vadesine bakılmaksızın vadesine 1 yıl veya daha az kalmış dış borç verisi kullanılarak hesaplanan kalan vadeye göre kısa vadeli dış borç stoku, 171,6 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. Söz konusu stokun 15,7 milyar dolarlık kısmı, Türkiye'de yerleşik bankaların ve özel sektörün yurt dışı şubeleri ile iştiraklere olan borçlarından oluştu. Borçlu bazında değerlendirildiğinde, toplam stok içinde kamu sektörünün yüzde 19,6, Merkez Bankası'nın yüzde 15,2, özel sektörün ise yüzde 65,2 oranında paya sahip olduğu gözlendi. - İSTANBUL

YORUMLAR
500

Aralık, Döviz, dolar, Borç, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Kısa vadeli dış borç stoku yüzde 10,2 arttı - Son Dakika Ekonomi


Son Dakika Haberleri
10:21 Sadakatsiz'de dün neler oldu? Haluk karakteri diziden çıktı
10:15 Nobel ödüllü Aziz Sancar'dan müjde! Kansere ilişkin heyecan verici araştırmasını Türkiye'ye taşıyacak
10:07 İddia: Gülben Ergen'in yeni sevgilisi ünlü bir avukat!
09:27 Ehliyet sınavında çekilen kopya pes dedirtti! Maske ile düzenek kurmuşlar
09:35 Kamyon öğrenci servisine çarptı! Verilmiş sadakaları varmış
09:51 Çocuklar Duymasın'ın Duygu'su Ayşecan Tatari doktorundan gelen mesajı ifşa etti
09:49 Herkes gol sandı! Hakan'ın şutu direkten döndü
09:47 Eski Özel Kuvvetler mensubu, Hablemitoğlu suikastında itirafçı oldu: Cinayet emrini rütbeli biri verdi, tetikçiyi ben götürdüm
09:38 CHP'li belediyelerin yardım paralarına devlet el koydu! İmamoğlu: Beddua aldılar
09:37 3. Dünya Savaşı kapıda: Herkes Rusya'dan bekliyordu, ilk ateşi Ukrayna açtı!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.02.2022 10:31:37. #1.12#
SON DAKİKA: Kısa vadeli dış borç stoku yüzde 10,2 arttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement