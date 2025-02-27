Kıymetli maden altın düşüşünü üçüncü güne taşıdı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Kıymetli maden altın düşüşünü üçüncü güne taşıdı

Geniş Video İzle

Kıymetli maden altın, değer kaybını üçüncü güne taşıdı. Yeni yılda ardı ardına rekorlara imza atan altın fiyatlarındaki bu düşüş, yatırımcıları ve piyasalar tarafından yakından takip ediliyor.

27.02.2025 09:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Başkanı Donald Trump'ın ek vergi söylemleri altını yükseltirken ABD'deki ekonomik verilerin bozulmaya başlaması bu yükselişi körükledi. Ticaret savaşlarının kızışması ve merkez bankalarının dev alımlar gerçekleştirmesi kıymetli maden fiyatlarını haftalar süren yükseliş eğilimine soktu.

DEV SATIŞLAR SONRASI FİYATLAR GERİLEDİ

Ancak yükselen fiyatlar küresel dev yatırımcıları kâr satışlarına yönlendirdi. Büyük yatırımcıların ellerindeki altınları yüksek fiyatlardan satarak elde ettikleri kârı nakite dönüştürmek istemesi 25 Şubat'ta altın fiyatının gerilemesine nedne oldu. Bugün itibariyle düşüş üçüncü güne taşındı. İşte son gelişmeler ışığında güncel altın fiyatları

GRAM ALTIN FİYATLARI

Gram altın güne 3417 liradan başladı. Gün içinde en düşük 3392 lira, en yüksek de 3424 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 3393 liradan alıcı buluyor.

ONS ALTIN FİYATLARI

Ons altın güne 2916 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 2893 dolar, en yüksek de 2920 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 2894 dolardan işlem görüyor.

KAPALIÇARŞI'DA GRAM ALTIN FİYATLARI

Kapalıçarşı'da gram altın 3426 liradan alınırken 3470 liradan satılıyor.

NOT: Bu haberde yer alan içerik yatırım tavsiyesi değildir.

Kıymetli maden altın düşüşünü üçüncü güne taşıdı
CoinTR’den 1.000 TL Hediye! Hemen Üye Ol, Kolayca Kazanmaya Başla! Şimdi Katıl! Reklam Reklamdır

Ons Altın, Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kıymetli maden altın düşüşünü üçüncü güne taşıdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

09:37 Maydonoz Döner’in 1 numarasının ifadesi: Ortaklarını tanımıyor Maydonoz Döner'in 1 numarasının ifadesi: Ortaklarını tanımıyor
09:33 Sevgilisini sokak ortasında öldürüp kafasına sıktı Sevgilisini sokak ortasında öldürüp kafasına sıktı
07:46 Tarihi çağrı bugün mü geliyor Diyarbakır ve Van’a dev ekranlar kuruluyor Tarihi çağrı bugün mü geliyor? Diyarbakır ve Van'a dev ekranlar kuruluyor
07:10 Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler gözaltına alındı Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler gözaltına alındı
04:21 Fas Kralı “bu yıl ülkede kurban kesilmemesi“ çağrısında bulundu Fas Kralı "bu yıl ülkede kurban kesilmemesi" çağrısında bulundu
14:10 10 erkek öğrenciye cinsel istismarda bulunan kadın öğretmen tutuklandı 10 erkek öğrenciye cinsel istismarda bulunan kadın öğretmen tutuklandı
13:54 Vicdansız anne, oğlunu Spartalı yapmak için yalınayak karda durmaya zorladı Vicdansız anne, oğlunu Spartalı yapmak için yalınayak karda durmaya zorladı
13:41 Kripto para yatırımcısı, 500 dolar kaybettikten sonra canlı yayında intihar etti Kripto para yatırımcısı, 500 dolar kaybettikten sonra canlı yayında intihar etti
13:40 Rusya ve ABD heyetleri, yarın İstanbul’da bir araya gelecek Rusya ve ABD heyetleri, yarın İstanbul'da bir araya gelecek
13:37 Süper Lig ekibinden TFF’ye hakem başvurusu: 3 maç için istiyoruz Süper Lig ekibinden TFF'ye hakem başvurusu: 3 maç için istiyoruz
13:20 Dünya devi Arda Güler için harekete geçti Real Madrid’in istediği bonservise bakın Dünya devi Arda Güler için harekete geçti! Real Madrid'in istediği bonservise bakın
13:16 ABD-Ukrayna Kıymetli Madenler Anlaşmasında Uzlaşma ABD-Ukrayna Kıymetli Madenler Anlaşmasında Uzlaşma
13:16 Kenan Doğulu, Beren Saat’in 41. yaşını kutladı: Seni çok seviyorum Kenan Doğulu, Beren Saat'in 41. yaşını kutladı: Seni çok seviyorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.02.2025 09:55:53. #1.11#
SON DAKİKA: Kıymetli maden altın düşüşünü üçüncü güne taşıdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.