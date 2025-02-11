Kıymetli maden altın rekorlara doymuyor

Ekonomi

Bitcoin ve altcoinler bugün neden düştü? Trump\'ın o kararı piyasayı sarstı!

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Riskten beslenen altın rekor üstüne rekor kırıyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın çelik ve alüminyum ithalatına yönelik gümrük vergisi tarifelerini açıklayacağını duyurmasının ardından ons altın 2 bin 919 doları görerek yeni rekora imza attı. Gram altın güne 3365 liradan başladı. Gün içinde en düşük 3362 lira, en yüksek de 3408 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 3381 liradan alıcı buluyor.

GRAM ALTIN

Alış: 3.380,2680

Satış: 3.381,1940

ALTIN/ONS

Alış: 2.918,8800

Satış: 2.919,9200

ÇEYREK ALTIN

Alış: 5.407,8400

Satış: 5.526,7900

CUMHURİYET ALTINI

Alış: 21.630,7500

Satış: 22.041,3100

TAM ALTIN

Alış: 22.242,00

Satış: 22.403,00

YARIM ALTIN

Alış: 10.782,54

Satış: 11.055,60

ZİYNET ALTINI

Alış: 21.632,68

Satış: 22.043,58

ATA ALTIN

Alış: 22.453,39

Satış: 23.016,34

14 AYAR BİLEZİK GRAMI

Alış: 1.856,26

Satış: 2.733,82

22 AYAR BİLEZİK GRAMI

Alış: 3.111,93

Satış: 3.279,82

GREMSE ALTIN

Alış: 55.264,00

Satış: 55.896,00