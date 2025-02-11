Riskten beslenen altın rekor üstüne rekor kırıyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın çelik ve alüminyum ithalatına yönelik gümrük vergisi tarifelerini açıklayacağını duyurmasının ardından ons altın 2 bin 919 doları görerek yeni rekora imza attı. Gram altın güne 3365 liradan başladı. Gün içinde en düşük 3362 lira, en yüksek de 3408 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 3381 liradan alıcı buluyor.
Alış: 3.380,2680
Satış: 3.381,1940
Alış: 2.918,8800
Satış: 2.919,9200
Alış: 5.407,8400
Satış: 5.526,7900
Alış: 21.630,7500
Satış: 22.041,3100
Alış: 22.242,00
Satış: 22.403,00
Alış: 10.782,54
Satış: 11.055,60
Alış: 21.632,68
Satış: 22.043,58
Alış: 22.453,39
Satış: 23.016,34
Alış: 1.856,26
Satış: 2.733,82
Alış: 3.111,93
Satış: 3.279,82
Alış: 55.264,00
Satış: 55.896,00
Son Dakika › Ekonomi › Kıymetli maden altın rekorlara doymuyor - Son Dakika
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