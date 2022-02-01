Kızılay Afyonkarahisar Maden Suyu Fabrikası'nda üretim durdu

Türk Kızılay'ı Afyonkarahisar Maden Suyu Fabrikası'nda çalışan 100'ün üzerinde işçi özlük haklarını alamadıkları gerekçesiyle üretimi durdurarak eyleme başladı.

İhsaniye ilçesine bağlı Gazlıgöl beldesindeki Türk Kızılay'ı Afyonkarahisar Maden Suyu Fabrikası'nda eylem başladı. İşçilerin yaklaşık 2 yıl önce Kızılay bünyesinde kurulan yeni şirkete özlük hakları sabit kalmak koşulu ile geçtiklerini ancak sonrasında kendilerine verilen maaş, ikramiye, giyecek ve yakacak yardımı gibi sosyal hakların verilmediğini öne sürdüler. Fabrika yönetimi ile uzun zamandır yapılan görüşmelerin sonuçsuz kaldığını ve bugün itibari ile üretimi durdurma kararı alan Kızılay işçileri, eyleme başladı. Türk-İş'e bağlı Tek Gıda İş Sendikası sözcülerinden eylemlerin kendilerine vaat edilen hakların verilmesi, çalışanlar arasındaki maaş farklarının giderilmesi ve 14 taşeron firma çalışanının haklarının verileceği süreye kadar eylemlerine devam edeceklerini ve üretime başlamayacaklarını ifade ettiler.

Öte yandan, eylemin devam ettiği fabrika önünde jandarma ekipleri tarafından güvenlik önlemi alındı. - AFYONKARAHİSAR