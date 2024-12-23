Kızılay, Doğanay\'ın şalgam fabrikasını 370 milyon TL bedelle satın aldı

Ekonomi

Kızılay, 7 Eylül 2023 tarihinde Doğanay Şalgam'ın sahipleri Remzi ve Rafet Doğan'ın Adana'daki fabrikası ile şirketini satın almaya karar verdi ve Doğanay kardeşler ile Kızılay arasında bir satın alma sözleşmesi imzalandı. Gizlilik maddesinin de yer aldığı sözleşmeye göre, Doğanay kardeşlerin DGNY Tarım ve Hayvancılık Şirketi ile bu şirkete ait fabrika 10 milyon Euro'ya (Yaklaşık 370 milyon TL) satın alındı. Önce 2 milyon Euro'nun ödeneceği, sonraki iki ay içinde de kalan 8 milyon Euro'nun Kızılay tarafından ödeneceği ifade edildi.

BirGün'den İsmail Arı'nın haberine göre; Kızılay'ın 10 milyon avroya satın aldığı fabrika uzun süredir atıl durumdaydı. Doğanay kardeşlerin uzun süredir ekonomik sıkıntı yaşadığı iddia ediliyordu.

"BEN ŞALGAM İŞİNİ BIRAKTIM"

Remzi Doğanay gazeteye yaptığı açıklamada "Ben şalgam işini bıraktım. Biz iki kardeşiz. Kardeşim Rafet kötü hastalığa yakalandı. O hastalığa yakalanınca ben yalnız kaldım. İşleri tek yürütmek zor oldu. Fabrikayı da Kızılay almak istedi. Ben şimdi kendi işlerim ile meşgulüm. Fabrika çalışır vaziyetteydi, fabrikaya girince uzaya girmiş gibi oluyordunuz" dedi.

KIZILAY'DAN AÇIKLAMA GELDİ

Kızılay'dan yapılan açıklamada ise fabrikanın 10 milyon Euro'ya satın alındığı doğrulanarak şu ifadelere yer verildi; "Uzun yıllardır atıl durumda olan ve 7 yıldır çalışmayan Adana'da yer alan fabrikayı satın alarak ekonomiye kazandırdık. …Doğanay markası, 7 sene önce bu fabrikayı kapatmıştı. Biz ise bu önemli tesisi gerekli bakım ve onarımlardan geçirerek 10 milyon avroluk bir yatırımla yeniden üretime aldık. Çok yakında sağlıklı şalgam, limonata ve soğuk çay ürünlerini tüketicimizle buluştururken, önümüzdeki dönemde de sporcu içecekleri, smoothieler, meyveli süt ve enteral beslenme ürünleri gibi yeni kategorilerde de tüketicilere hitap edeceğiz."