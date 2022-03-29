Kızılcahamam Belediyesi'nin fide desteğine bine yakın başvuru - Son Dakika
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Kızılcahamam Belediyesi'nin fide desteğine bine yakın başvuru

29.03.2022 09:17
Kızılcahamam Belediyesi'nin fide desteğine bine yakın başvuru

Kızılcahamam Belediyesi'nin Mart ayında başlatmış olduğu çiftçilere yönelik yüzde 50 hibe ile fide desteğine bine yakın vatandaş, 457 bin başvuru alındı.

Kızılcahamam Belediyesi'nin Mart ayında başlatmış olduğu çiftçilere yönelik yüzde 50 hibe ile fide desteğine bine yakın vatandaş, 457 bin başvuru alındı.

Konuyla ilgili sosyal medyadan açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Süleyman Acar, "Kırsal Hizmetler Müdürlüğümüz tarafından bu yıl da bin 712 kilometrekare cennet ilçemizde ekilmedik toprak kalmasın istiyor, tarıma ve çiftçimize desteğimizi sürdürüyoruz.

Geçtiğimiz yıl Kızılcahamam Belediyesi tarihinde bir ilk olarak gerçekleştirdiğimiz fide dağıtımına siz değerli vatandaşlarımızın ilgisi ile 370 bin fideyi halkımıza yüzde 50 hibe ile dağıtmıştık. ve bu yıl geçtiğimiz haftalarda başvuruları tamamlanan 457 bin fideyi yüzde 50 hibe ile dağıtıyoruz. Çok kısa süre de dağıtımına başlayacağımız fidelerimiz halkımıza, çiftçilerimize hayırlı olsun. Haydi Kızılcahamam, üretmek senden destek her zaman bizden" dedi. - ANKARA

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Süleyman Acar, Kızılcahamam, Mart, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Kızılcahamam Belediyesi'nin fide desteğine bine yakın başvuru - Son Dakika


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