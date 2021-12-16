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KKTC'de birçok temel tüketim maddesi ve gıdada KDV sıfırlandı - Son Dakika

KKTC'de birçok temel tüketim maddesi ve gıdada KDV sıfırlandı

16.12.2021 21:13
KKTC'de birçok temel tüketim maddesi ve gıdada KDV sıfırlandı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) kredi borçlarının yapılandırılmasına ilişkin kararname 31 Mart 2022'ye kadar uzatılırken, birçok temel tüketim maddesi ve gıdada KDV oranı sıfırlandı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) kredi borçlarının yapılandırılmasına ilişkin kararname 31 Mart 2022'ye kadar uzatılırken, birçok temel tüketim maddesi ve gıdada KDV oranı sıfırlandı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) "Kredilerin Yapılandırılmasına İlişkin Yasa Gücünde Kararname" 31 Mart 2022'ye kadar uzatıldı. Başbakan Faiz Sucuoğlu düzenlediği basın toplantısında, kredi borçlarının yapılandırılmasına ilişkin kararnamenin 31 Aralık 2021'den 31 Mart 2022'ye kadar uzatıldığını aktararak, kararın Bankalar Birliği, Merkez Bankası ve Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile yapılan ortak toplantılar sonrası alındığını açıkladı. Sucuoğlu, "Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de pandemi koşulları hem bireyleri hem de şirketlerinizi finansal olarak zorlayıcı ve ekonomik aktivitelerini yeterli ölçüde büyümesini engelleyici koşullar oluşturmaya maalesef devam ediyor" dedi. Sucuoğlu, "Pandemi kaynaklı zorlayıcı koşullara ilaveten Türk lirasının yabancı paralar karşısında hızlı değer kaybı döviz kurlarındaki aşırı ve sürekli volatilite hem tüketici ve üretici enflasyon oranlarıyla ki artışlar ile fiyat mekanizmasının sağlıklı işlemesine engelleyen tedarik ve satış koşulları ülkemizde faaliyet gösteren şirketleri ve sabit gelirli aileleri ciddi şekilde zorluyor" ifadelerini kullandı.

Sucuoğlu, "Kredi borçlusu ve ödeme yapmakta zorlanan vatandaşlarımızın kredilerinin ve talep edilmesi durumunda bankaları tarafından daha uzun vadede daha düşük taksitlerle istenirse ödemesiz dönemlerde sağlanarak ve bireylerin ödeme güçlerini olumlu etkileyecek şekilde yapılandırmasını sağlamayı hedefliyoruz" dedi.

Birçok üründe KDV sıfırlandı

Sucuoğlu'nun ardından konuşan Maliye Bakanı Dursun Oğuz ise, bazı ürünlerde KDV'nin %5'ten sıfıra indiğini belirtti. Oğuz, bugünden itibaren katkılı katkısız un ve nişasta, katı yağ, sıvı yağ, sirke, limon suyu, nar ekşisi, bisküvi ve gofretlerde KDV oranının yüzde 5'ten sıfıra indirildiğini ifade etti. - LEFKOŞA

KKTC'de birçok temel tüketim maddesi ve gıdada KDV sıfırlandı

Kararname, Kıbrıs, Kredi, Türk, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi KKTC'de birçok temel tüketim maddesi ve gıdada KDV sıfırlandı - Son Dakika Ekonomi


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