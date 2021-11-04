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KKTC'de tüp gazdan sonra ekmeğe de zam geldi - Son Dakika

KKTC'de tüp gazdan sonra ekmeğe de zam geldi

04.11.2021 18:08
KKTC'de tüp gazdan sonra ekmeğe de zam geldi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) tüp gazdan sonra 200 gramlık ekmek fiyatı 3 liradan 4 liraya yükseldi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) tüp gazdan sonra 200 gramlık ekmek fiyatı 3 liradan 4 liraya yükseldi.

KKTC'de zam yağmuru devam ediyor, tüp gazın ardından ekmeğe de zam geldi. Geçtiğimiz ağustos ayında 2,25 liraya satılan ekmek 2,75 yükselmiş artan döviz fiyatları nedeni ile eylül ayında ise 3 liraya yükselmişti. Son yapılan zamla ise KKTC'de pazartesi gününden itibaren 200 gramlık ekmeğin fiyatı 3 liradan 4 liraya satılacak.

KKTC Fırıncılar Birliği Başkanı Ömer Çıralı yaptığı açıklamada, 50 kilogram unun torbasına bir yılda yüzde 70 zam geldiğini belirterek, artan girdi fiyatları nedeni ile yapılan zammın kaçınılmaz olduğunu açıkladı.

Çıralı, KKTC'ye gelen buğdayın dolar üzerinden geldiğini ve ithalatın iki tüccar üzerinden yapıldığına dikkat çekerek, buğday ithalinin rekabet ortamının oluş bilmesi için tamamı ile serbest bırakılması gerektiğini aktardı. - LEFKOŞA

Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi KKTC'de tüp gazdan sonra ekmeğe de zam geldi - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: KKTC'de tüp gazdan sonra ekmeğe de zam geldi - Son Dakika
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