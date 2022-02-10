Koç Holding kadın teknoloji girişimcilerini destekleyecek

Koç Holding Dış İlişkiler ve Kurumsal İletişim Direktörü Oya Ünlü Kızıl, "Önümüzdeki günlerde topluluk şirketlerimiz ile birlikte kadınların ve kız çocuklarının, inovasyon ve teknoloji alanında güçlenmesi için ölçülebilir ve rakamsal hedeflerle kapsayıcı şekilde taahhütlerde bulunmaya hazırlanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Koç Holding'den yapılan açıklamaya göre, Birleşmiş Milletler Kadın Biriminin Nesiller Boyu Eşitlik Forumu kapsamında faaliyetlerini sürdüren Teknoloji ve İnovasyonda Eylem Grubu, 11 Şubat Uluslararası Bilimde Kadın ve Kız Çocukları Günü dolayısıyla çevrimiçi etkinlik düzenledi.

Cartier Kadın İnisiyatifi Küresel Program Direktörü Wingee Sampaio'nun moderatörlüğünde gerçekleştirilen etkinlikte konuşan Kızıl, tüm çabalara rağmen kadınların halen zorluk ve engellerle karşılaştığını bildirdi.

Kızıl, "Fen, teknoloji, mühendislik ve matematik (STEM) eğitimi alan kız çocukları ve kadınlar; kariyerlerine bu alanda devam edenler, liderlik pozisyonlarına gelenler ve hatta kendi işlerini kuranlar… Yükselen her bir basamakta kadın sayısı daha da azalıyor." ifadesini kullandı.

Özel sektörün bu konuda oynadığı kilit role değinen Kızıl, bahsettiği alanlarda kadın sayısının artması için kurum kültürünün son derece önem taşıdığını anlattı.

Kızıl, toplumsal cinsiyete dayalı kalıp yargıların yer aldığı erkek egemen sektörlerde faaliyet gösterdiklerini belirterek, kalıp yargıları hedef almanın kendileri için her zaman çok önemli olduğunu anlattı.

Çalışanlar, bayiler ve tedarikçilere yönelik geliştirdikleri toplumsal cinsiyet eşitliği eğitimleriyle bugüne kadar 100 binden fazla kişiye ulaştıklarını aktaran Kızıl, kurum kültürünün eşitlikçi bir yapıya kavuşması için çok sayıda faaliyeti aynı anda hayata geçirdiklerini, mühendislik ve teknoloji alanlarında çalışan kadınlara yönelik mentörlük programlarını hayata geçirdiklerini bildirdi.

"Kız çocuklarını teknoloji ve inovasyon alanında cesaretlendirmeyi hedefliyoruz"

Oya Ünlü Kızıl, STEM alanlarında çalışan kadınlara yönelik hayata geçirecekleri desteklere ilişkin şunları kaydetti:

"Sorunları tanımlamak ve bu oranları artırmak üzere yeni stratejiler geliştirdik. Önümüzdeki günlerde topluluk şirketlerimiz ile birlikte kadınların ve kız çocuklarının, inovasyon ve teknoloji alanında güçlenmesi için ölçülebilir ve rakamsal hedeflerle kapsayıcı şekilde taahhütlerde bulunmaya hazırlanıyoruz. Eşzamanlı olarak topluluk içi belirlediğimiz hedefler ve kapsamlı toplumsal programlarla bütüncül bir yaklaşımla ilerliyor; sivil toplum ve kamu kuruluşları ile birlikte çalışarak özel programlar tasarlıyoruz. Bu programlarla kız çocuklarına ve kadınlara ulaşarak onları bilim, teknoloji ve inovasyon alanındaki yolculuklarında cesaretlendirmeyi ve desteklemeyi hedefliyoruz."