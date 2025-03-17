Koç Holding ve Ford Türkiye'den çıkıyor mu? Ali Koç yanıt verdi - Son Dakika
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Ekonomi

Koç Holding ve Ford Türkiye'den çıkıyor mu? Ali Koç yanıt verdi

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Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanvekili Ali Koç yurtdışına yatırımlarını artırmasının ardından gündeme gelen, ''Koç Türkiye'den çıkıyor'' yorumlarına, ''Bizim işlerimizin anası, danası, yatırımlarımızın çoğu Türkiye'de'' sözleri ile yanıt verdi.

17.03.2025 10:52  Güncelleme: 11:17
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Ali Koç, Romanya'nın Craiova kentinde bulunan Ford Otosan fabrikasını ziyaretinde, yatırım stratejilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Son altı yılda yalnızca otomotiv sektöründe 9,5 milyar dolarlık yatırım yaptıklarını belirten Koç, bu yatırımların yüzde 95'inin Türkiye'ye yapıldığını vurguladı.

Ekonomim'den Vahap Munyar'ın sorularını Ford Otosan'ın Romanya Craiova'daki tesislerinde yanıtlayan Koç, Türkiye'de sağlanan ekonomik başarının Romanya'daki yatırımlara da taşındığını ifade ederek, "Ford Otosan'ın Craiova fabrikası, Avrupa'nın en verimli üretim tesislerinden biri haline geldi. Ancak bu adım, 'Koç Türkiye'den çıkıyor, Ford Türkiye'den çıkıyor' şeklinde yorumlanmamalı. Yurt dışındaki açılımlarımız, Türkiye'deki işlerimizin büyümesine katkı sağlıyor" dedi.

"TÜRKİYE'DE EN BÜYÜK OTOMOTİV YATIRIMINI YAPTIK"

Kocaeli'nin Türkiye'nin en büyük otomotiv yatırımına ev sahipliği yaptığını belirten Koç, 2021-2026 dönemi için taahhüt edilen 2 milyar Euro'luk yatırımın yüzde 95'inin tamamlandığını açıkladı. Kocaeli'deki üretim kapasitesinin 612 bine ulaştığını ve 2021 yılında 6,2 milyar dolar olan ihracatın 2024'te 9,4 milyar dolara çıktığını belirtti.

Ford Otosan'ın 2022'de Türkiye'nin ilk tam elektrikli ticari aracını ürettiğini hatırlatan Koç, "Yeniköy fabrikamızın üretim kapasitesini dört kat artırarak Ford'un Avrupa'daki elektrikli ticari araç üretim üssü haline getirdik" ifadelerini kullandı.

"YURT DIŞI YATIRIMLARIMIZ BİR FIRSAT"

Koç, şirketin küresel açılımlarının Türkiye ekonomisine katkı sağladığını belirterek, "Yurt dışındaki yatırımlarımız Türkiye'deki üretimimizi güçlendirmek için bir fırsat. Bizim işimizin merkezi Türkiye'dir ve öyle kalmaya devam edecektir" dedi.

Koç Holding ve Ford Türkiye\'den çıkıyor mu? Ali Koç yanıt verdi

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Son Dakika Ekonomi Koç Holding ve Ford Türkiye'den çıkıyor mu? Ali Koç yanıt verdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • 78908900:
    Defol git yalı çocuğu bu ülkeye montaj sanayi den başka ne verdin .Sermayeniz bile şaibeli. 49 85 Yanıtla
  • İbrahim Özer:
    kime göz dağı veriyor bu senede şampiyon olamayınca kime gönderme yapıyor acaba? tahmin edin niye böyle birşey yapmaya çalışıyor 37 70 Yanıtla
  • 6490203:
    birde Fenerbahçe’miz var şampiyon olmaya çalışan 5 35 Yanıtla
  • Engin Engo:
    ELİT BİR İNSAN BEKLİYORUZ AMA KOÇ UN TİPİ KONUŞMASI TAVIRLARI SOKAK AĞASI GİBİ =) 7 10 Yanıtla
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