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Kocaeli'de kuyumcular 14 Şubat Sevgililer Günü'ne odaklandı - Son Dakika

Kocaeli'de kuyumcular 14 Şubat Sevgililer Günü'ne odaklandı

10.02.2022 14:20
Kocaeli'de kuyumcular 14 Şubat Sevgililer Günü'ne odaklandı

Kocaeli'de kuyumcular, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde sevdiklerini hediyeleriyle mutlu etmek isteyenlere yönelik kampanyalar hazırladı.

Kocaeli'de kuyumcular, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde sevdiklerini hediyeleriyle mutlu etmek isteyenlere yönelik kampanyalar hazırladı.

Yaklaşan Sevgililer Günü öncesi İzmit'teki Kuyumcular Sokağı'nda yer alan mağazalar, başta pırlanta takılar olmak üzere Sevgililer Günü'ne özel tasarımları vitrine çıkardı.

Kocaeli Kuyumcular Derneği Başkanı Nuri Koç, yaptığı açıklamada, kentte ilçelerle beraber 200'e yakın kuyumcu olduğunu, mücevher alanında gelişmiş bir şehir olduklarını söyledi.

Yaklaşan Sevgililer Günü öncesi yüzük ve pırlanta gibi ürünlerde çeşitli kampanyalar hazırlandığını bildiren Koç, şunları söyledi:

"Pırlantada yüzde 50 artı yüzde 10 gibi indirimler yapılıyor. Pandemiden dolayı son 2 yıldır özellikle yatırım değil de takı amacıyla yapılan ürünlerde vitrinlerde çok yığılma oldu. Bunların nakde dönmesi için birçok esnafımız özellikle böyle günlerde iyi kampanyalar yapıyor. Tüketicilere varsa takı ihtiyaçlarıyla ilgili alışverişlerini bu dönemde yapmalarını tavsiye ediyoruz."

Hükümetin, kuyumcuların sorunlarının çözümüyle ilgili önemli adımları attığına işaret eden Koç, "Bunun en önemlilerinden biri, kuyum ticaretine 'Kuyumculuk Yetki Belgesi' zorunluluğunun getirilmesi. Kuyumculukta altın muhasebesi bizim en önemli sıkıntılarımızdan biri, onun çözülmesini istiyoruz. Bir de bir kereye mahsus olmak üzere torba yasada 501 sayısına bakılmaksızın derneklerin odaya çevrilmesini hükümetimizden istiyoruz." şeklinde konuştu.

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Sevgililer Günü, Kuyumcu, Kocaeli, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Kocaeli'de kuyumcular 14 Şubat Sevgililer Günü'ne odaklandı - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Kocaeli'de kuyumcular 14 Şubat Sevgililer Günü'ne odaklandı - Son Dakika
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