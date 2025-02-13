Kocaeli\'de şehir içi ulaşım ücretlerine yapılan yüzde 35\'lik zam tepki topluyor

Ekonomi

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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısı ulaşım zammı gündemi ile Kocaeli Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi. Toplantıda ulaşıma yapılan zam ile birlikte ilçelerin ulaşım tarifeleri de değişti.

TÜM TARİFELERE YÜZDE 35 ZAM

Tüm tarifelere yüzde 35 zam geldi. Daha önce 20 TL olan şehir içi minibüs ücreti yüzde 35 zamla 27 TL'ye yükseldi. İndirimli bilet 17,50 TL, abonman ücreti ise 10 TL oldu. Tramvay ulaşımında da zam kararı çıktı.17 TL olan tam biniş ücreti 23 TL'ye yükseldi. Yeni tarifeye göre tam bilet 23 TL, indirimli bilet 13,50 TL, abonman 10 TL oldu. Deniz ulaşımında da tüm güzergahlara yüzde 35 zam yapıldı. Yeni tarifeye göre: tam bilet 32 TL, indirimli bilet 24 TL, abonman 16 TL oldu.

İLÇELER ARASI ULAŞIM DA ZAMLANDI

UKOME toplantısında alınan karar doğrultusunda Kocaeli genelindeki ilçeler arası ulaşım ücretleri de arttı.

Gebze-Darıca- Çayırova – İzmit hattında tam ücret 76,25 TL, indirimli ücret 50 TL, abonman ücreti ise 28,50 TL olarak belirlendi.

Kandıra – İzmit güzergahında tam ücret 61,75 TL, indirimli ücret 40,25 TL, abonman ücreti 23 TL oldu.

Karamürsel – İzmit hattında tam ücret 59,75 TL, indirimli ücret 38,75 TL, abonman ücreti 22 TL olarak güncellendi.

Dilovası – İzmit arasında ulaşım ücreti tam bilet için 54 TL, indirimli bilet için 35 TL, abonman için 20 TL olarak belirlendi.

Başiskele – İzmit güzergahında tam ücret 37,75 TL, indirimli ücret 24,50 TL, abonman ücreti ise 14 TL oldu.

Körfez – İzmit hattında tam ücret 37,75 TL, indirimli ücret 24,50 TL, abonman ücreti 14 TL olarak güncellendi.

Gölcük – İzmit arasında ise tam bilet ücreti 37,75 TL, indirimli bilet 24,50 TL, abonman ücreti 14 TL olarak açıklandı.

Kartepe – İzmit hattında ise tam ücret 34,75 TL, indirimli ücret 22,50 TL, abonman ücreti 12,75 TL olarak belirlendi.

VATANDAŞLAR ZAM ORANLARINA TEPKİLİ

Zamlı tarifeler 10 şubat itibariyle yürürlüğe girdi. Ancak Kocaeli halkı minibüs, otobüs, tramvay ve deniz ulaşımında yeni tarifelerin asgari ücret, memur ve emekli maaşı artışının üzerinde gerçekleştiği gerekçesiyle fiyatlara tepkili.