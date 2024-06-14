Suudilere satılmıştı! Kocaeli'deki 44 yıllık dev şirket iflas etti - Son Dakika
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Ekonomi

Suudilere satılmıştı! Kocaeli'deki 44 yıllık dev şirket iflas etti

Suudilere satılmıştı! Kocaeli\'deki 44 yıllık dev şirket iflas etti

Suudilere satılan 1980 yılında orta gerilim elektrikli ev aletleri üretimi amacıyla kurulan Kocaeli'ndeki 44 yıllık dev şirket Elimsan iflas etti.

14.06.2024 16:19
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Kocaeli'de 1980 yılında kurulan ve Suudi Arabistan merkezli Saudi Cable Group tarafından satın alınan Elimsan şirketi iflas etti. Şirket, yıllarca birçok kişiye istihdam sağladı ancak 2022 yılında konkordato ilan ederek üretimini durdurdu ve 200'den fazla çalışanını işten çıkardı. Kartepe'deki fabrikası ve ekipmanları icradan satılığa çıkarılan Elimsan, yönetim zafiyetleri nedeniyle ekonomik sıkıntılar yaşamaya başladı ve 2023 itibarıyla tüm çalışanlarını işten çıkararak tamamen kapandı.

ÖNCE SUDİLERE SATILDI SONRA KAPANDI

Kocaeli'de 1980 yılında orta gerilim elektrikli ev aletleri üretimi amacıyla kurulan ve 44 yıldır faaliyet gösteren Elimsan, 2008 yılında merkezi Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde bulunan Saudi Cable Group tarafından devralınmıştı. Yıllarca birçok kişiye iş kapısı olan şirketin geçen yıl fabrikası kapandı ve ardından haciz işlemleri başladı.

Kocaeli 1. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 5 Haziran 2024 tarihinde aldığı kararla, Elimsan Metalurji ve Makina Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ile Elimsan Tuz Malzemeleri ve Elektromekanik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin iflasına karar verildi. Bu gelişme, bölgedeki birçok çalışanı ve iş dünyasını etkileyen önemli bir olay olarak kaydedildi.

YÖNETİM ZAFİYETLERİ NEDENİYLE EKONOMİK SIKINTILAR YAŞANDI

Elimsan Şalt Cihazları ve Elektromekanik San. ve Tic. A.Ş., 2022 yılında konkordato ilan ederek üretimini durdurmuş ve 31 Ağustos 2023 itibarıyla 200'den fazla çalışanını işten çıkararak kapılarını kapattı. Kartepe'deki fabrikası ve ekipmanları icradan satılığa çıkarılan Elimsan, 1980 yılında Sakaryalı iş insanı Muzaffer Avcı tarafından kuruldu ve yıllarca sektörün başarılı isimleri arasında yer aldı. 2008 yılında Suudi Arabistan merkezli Saudi Cable Group'a satılan şirket, yönetim zafiyetleri nedeniyle ekonomik sıkıntılar yaşamaya başladı.

Konkordato sürecinde de çözüm bulunamayan şirket, 31 Aralık 2023 itibarıyla tüm çalışanlarını işten çıkararak tamamen kapandı. Elimsan'ın kapanmasının ardından, fabrikanın değerli ekipmanları icradan satışa çıkarıldı.

Kocaeli, 3.Sayfa, İş Dünyası, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Suudilere satılmıştı! Kocaeli'deki 44 yıllık dev şirket iflas etti - Son Dakika

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    Yorumlar (4)

  • Şefik Bugur: herkes batıyor 9 2 Yanıtla
    Kemsl: Dünya da bi değişiklik var ki sorma 2 0
  • Yunus Gürbüz: Boş verin sanayiyi, kapatın fabrikaları ekmeyin tarlaları. Emlak gibi kazançlı bir yatırım mı var iken kim uğraşacak tarlayla, fabrikayla. Yaz Google Elimsan, bir de beş sene sonra bak orası ne halde! 6 3 Yanıtla
  • Ali Saruhan: Bizde yedik battı haberini 1 0 Yanıtla

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