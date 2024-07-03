Kök maaşı 10 bin liranın altında olan emekliler dikkat! Hiç zam almayabilirler - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Kök maaşı 10 bin liranın altında olan emekliler dikkat! Hiç zam almayabilirler

Kök maaşı 10 bin liranın altında olan emekliler dikkat! Hiç zam almayabilirler

Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte memur ve emeklilerin alacağı zam oranı da belli oldu. 6 aylık enflasyon rakamlarına göre işçi ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 24,73, memur emeklileri yüzde 19,31 zam alacak. Ancak kök maaşları 10 bin liranın altında olan işçi ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıkları Hazine tarafından 10 bin liraya tamamlanıyor. Emekli aylıkları artışı tamamlanan aylığa değil kök aylığa yapıldığı için yaklaşık 3,6 milyon emekli resmi enflasyondan bile düşük oranda zam alacak.

03.07.2024 18:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye İstatistik Kurumu, Haziran enflasyonunu 1,64, 6 aylık enflasyonu 24,73 yıllık enflasyonu ise 71,60 olarak duyurdu. Bu veriler ışığında SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 24,73 zamma hak kazandı. Memur ve memur emeklilerin toplam zam oranı da yüzde 19,31 oldu.

EMEKLİ MAAŞLARINDA TAHMİNİ RAKAMLAR BELLİ OLDU

10 bin TL olarak uygulanan en düşük emekli maaşı düzenlemesi için henüz bir açıklama gelmedi. Beklenti en az 6 aylık enflasyon oranında bir artış yapılması. Eğer bu senaryo gerçekleşirse en düşük emekli maaşının 12 bin 473 lira gibi bir rakamda yeniden belirlenebileceği dile getiriliyor. En düşük emekli maaşı düzenlemesi için de Meclis düzenlemesi gerekiyor.

  • Kök maaşı 10 bin TL olan emeklilerin 12 bin 473 TL alması bekleniyor.
  • Kök maaşı 15 bin olan emeklilerin 18 bin 709 TL alması bekleniyor.
  • Kök maaşı 20 bin olan emeklilerin 24 bin 946 alması bekleniyor.
  • Kök maaşı 25 bin olan emeklilerin 31 bin 182 TL alması bekleniyor.

MİLYONLARCA İŞÇİ EMEKLİSİNE ZAM YAPILMAYABİLİR

Temmuzda işçi ve Bağ-Kur emeklilerine 6 aylık enflasyon oranında artış yapılması 5510 Sayılı Yasa'nın gereği gerçekleşiyor. Çünkü kök aylıkları 10 bin TL'nin altında olan emeklilerin aylıkları Hazine tarafından 10 bin TL'ye tamamlanıyor. Böylece en düşük emekli aylığı emeklinin kendisi için 10 bin TL oluyor. Dul ve yetimler için çok daha düşük. Ancak emekli aylıkları artışı tamamlanan aylığa değil kök aylığa yapılıyor.

ENFLASYONDAN BİLE DÜŞÜK ORANDA ZAM ALACAKLAR

Kök aylıkları 10 bin TL'nin altında olan emekli sayısının 3,6 milyon olduğu tahmin ediliyor. Temmuz ayında emekli aylıklarına yapılacak zam kök aylıklara yapıldığı ve en düşük aylıklar yani 10 lira olan aylıklar resmi enflasyon kadar artırmadığı için milyonlarca emekli sıfır zam veya resmi enflasyondan bile düşük oranda zam almış olacak.

Örneğin kök aylığı 8 bin lira olan bir emekli yüzde 24,73 zam alırsa aylığı bin 978 lira artışla 9 bin 978 lira olarak ve 10 bin liraya tamamlanacak. Zaten şu anda 10 bin lira aldığından maaşında herhangi bir artış olmayacak.

MAAŞ ZAMMI HESAPLAMA YÖNTEMİ

SSK ve Bağkur emeklileri son aldıkları haziran ayı maaşlarına 1,2473 ile çarptığında yeni aylıklarını görmüş olacaklar. Memurlar ve emeklileri ise son aldıkları aylıklarını 1,1931 ile çarptıklarında yeni maaşlarını görmüş olacaklar.

Zam, Finans, Yaşam, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kök maaşı 10 bin liranın altında olan emekliler dikkat! Hiç zam almayabilirler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (22)

  • kuzeyli baba: emekliye çok bile 28 36 Yanıtla
  • Bulent Cebeci: Allah (c.c.) dan dileğim ülkemizi bu bela dan bir an önce kurtarması... 55 7 Yanıtla
  • Mustafa Karakaş: biz emekliler zam istemiyoruz erken seçim istiyoruz artık yeter 48 11 Yanıtla
    Davut Kochan: Yenilmeye doymadın galiba 5 25
  • Yunus Gelturan: eyt vatana ihanettir 38 21 Yanıtla
    volkan acar: eyt li 30 sene bu ülkeye prim ödemesi yapmış ama hükümet o zamanki şartlarda bu insanların hakkını yemiştir , bilip bilmeden yorum yapmayın 30 13 Lutfi Kürkçü: Ben devlete 7400 gün prim ödedim bumu vatana ihanet 19 0 Feqiye Teyran: Boş boş konuşmayın. 99 öncesi olan kanunu değiştirirken ihanet olmuyor. Alınan hakların iade edilince mi ihanet oluyor? 6 0 Erol Ergüven: bicccc 2 1
  • Okay Örüm: 33 sene prim ödedim. yılbaşında %50 yerine %33 zam aldık. insallah en kısa zamanda Allahınızdan bulursunuz. 29 6 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız

19:52 Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesinde 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi
18:34 Kök maaşı 10 bin liranın altında olan emekliler dikkat Hiç zam almayabilirler Kök maaşı 10 bin liranın altında olan emekliler dikkat! Hiç zam almayabilirler
17:38 Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev arasında samimi diyalog: Bayağı dirisin maşallah Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev arasında samimi diyalog: Bayağı dirisin maşallah
17:29 Ayşe Ateş yargılama sürecine isyan etti: Hakim karşısında ayak ayak üstüne atıp sigara yakmaları an meselesi Ayşe Ateş yargılama sürecine isyan etti: Hakim karşısında ayak ayak üstüne atıp sigara yakmaları an meselesi
17:09 Merih Demiral’ı UEFA’ya şikayet eden Almanya’nın Ankara Büyükelçisi bakanlığa çağrıldı Merih Demiral'ı UEFA'ya şikayet eden Almanya'nın Ankara Büyükelçisi bakanlığa çağrıldı
17:31 Evli olan İspanya Kraliçesi Letizia’nın, arkadaşı ile ilişki yaşadığı iddia edildi Evli olan İspanya Kraliçesi Letizia'nın, arkadaşı ile ilişki yaşadığı iddia edildi
17:05 9. Yargı Paketi TBMM’de Kadınlar, evlenmeden önceki soyadlarını tek başına kullanamayacak 9. Yargı Paketi TBMM'de! Kadınlar, evlenmeden önceki soyadlarını tek başına kullanamayacak
16:46 6 farklı dilde Mert Günok’un kurtarışı Azeri spiker de en az bizimki kadar sevinmiş 6 farklı dilde Mert Günok'un kurtarışı! Azeri spiker de en az bizimki kadar sevinmiş
16:18 Sokakta bulduğu sutyeni internette satışa çıkardı İstediği para dudak uçuklatıyor Sokakta bulduğu sutyeni internette satışa çıkardı! İstediği para dudak uçuklatıyor
16:10 ’’Excalibur’’ olarak bilinen antik kılıç, 1.300 yıldır saplı olarak durduğu yerden gizemli bir şekilde kayboldu ''Excalibur'' olarak bilinen antik kılıç, 1.300 yıldır saplı olarak durduğu yerden gizemli bir şekilde kayboldu
16:09 Boşanır boşanmaz Nez’le aşkını ilan eden Rüştü Onur Atilla’nın eski eşi konuştu: Her şey çok çirkindi Boşanır boşanmaz Nez'le aşkını ilan eden Rüştü Onur Atilla'nın eski eşi konuştu: Her şey çok çirkindi
16:08 Skoruna kadar bildi Fenomen köpeğin, Türkiye-Avusturya maçı tahmini de tuttu Skoruna kadar bildi! Fenomen köpeğin, Türkiye-Avusturya maçı tahmini de tuttu
15:37 Bankacı kadın, 37 milyon liralık vurgunu ifadesinde anlattı Bankacı kadın, 37 milyon liralık vurgunu ifadesinde anlattı
15:15 Amatör balıkçı baraj gölünde devasa balık yakaladı Amatör balıkçı baraj gölünde devasa balık yakaladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.07.2024 20:09:15. #1.11#
SON DAKİKA: Kök maaşı 10 bin liranın altında olan emekliler dikkat! Hiç zam almayabilirler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement