Kolaya dev zam geliyor

Ekonomi

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Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, Coca-Cola grubuna gelen yeni zammı duyurdu.

22 EKİM SALI GÜNÜNDEN İTİBAREN GEÇERLİ OLACAK

Yapılan açıklamaya göre, 2,5 litrelik Coca-Cola'nın fiyatı 60 TL'ye yükseliyor. Zamlı fiyatlar, 22 Ekim 2024 Salı gününden itibaren yürürlüğe girecek.

1,5 LİTRESİ 45 TL OLUYOR

Yeni fiyat listesine göre, 1,5 litrelik Coca-Cola da 45 TL'den satışa sunulacak. Bu artış, son zamanlarda hızla yükselen gıda fiyatlarının kola gibi içeceklere de yansıdığını gösteriyor.